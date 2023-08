V pohárovém předkole se střelecky prosadila jedna z nových tváří Michal Hell. Jak moc jste v letní přestávce obměňovali kádr? Odešel nám Vitus (Tochukwu Mbah), se kterým jsme ukončili spolupráci. Skončili Tomáš Slicho, Honza Boček a také stoper Martin Borovička, který tu byl už deset let s potřeboval nějaký jiný impulz. Za tyhle hráče jsme hledali náhradu. Docela dobře se nám jeví příchod Tomáše Mlynky (ze Sokola Krchleby) do útoku. Za Borovičku přišel na stopera Michal Hell. Hotovým hráčem je i Daniel Poběrežský (z SK Český Brod). Dáváme v přípravě také více prostoru klukům, kteří tolik nehráli, jako je Poustecký na beku, Hájek uprostřed zálohy. Doufám, že jsme tímto zkvalitnili a mančaft dostal nový impulz.

Loni jste dlouho stíhali béčko Slovanu, což se nakonec nepodařilo, i když jinde by asi s třetím místem panovala spokojenost. S jakými ambicemi půjdete do nového ročníku?

Asi se stejnými jako loni. Nemám rád taková ta velkohubá prohlášení, že budeme hrát o postup. Sezona je dlouhá a náročná. Samozřejmě nějakou kvalitu u nás máme. Byl bych rád a beru to jako svůj osobní cíl, který si dávám každý rok, abychom v další sezoně byli lepší než v té minulé. Když se to na konci spočítá, tak se uvidí, jestli budeme úspěšní nebo ne.

Po nakonec vyhraném utkání na Spojích ještě nebyla hra zcela podle vašich představ, když se vám nelíbila hlavně přechodová a finální fáze. Šlo o výjimku, nebo vás to provázelo po celou přípravu?

Záleží proti jakému soupeři hrajete, jak vysoko presujete a tak dále. Minulý týden jsme hráli proti Živanicím a vyhráli jsme tři-nula. V první půli jsme byli víceméně pořád bez míče, pak se nám povedla brejková situace, ve druhém poločase jsme měli další čtyři a dvě jsme vyřešili perfektně do gólu. Proti Spojům jsme chtěli být dominantnější na míči. Hráči mají tendenci, když mají více tvořit, situace přehrávat, a z toho pak pramení ty ztráty.

Celkově příprava splnila účel?

Asi víte, jak to v létě bývá. Jsou to jen tři týdny. Účel to asi splnilo. Důležité bylo, abychom adaptovali a zabudovali nové hráče. Po třech zápasech se jeví, že se to daří. Ale má to ještě i ty vady na kráse.

Michal Hell se v poháru dokonce dvakrát zapsal mezi střelce…

Je to zkušený hráč, který toho má hodně za sebou. Jsem rád, že se mu zatím daří adaptovat a plnit úkoly a roli, kterou v mančaftu má.

Určitě už máte v hlavě první mistrák, tím je hned okresní derby s Dobrovicí, které máte z minulé sezony co vracet…

Máme na úvod těžký a velmi nevyzpytatelný los. V prvním kole máme hned derby. Tím, že jsme postoupili v Mol cupu, nás hned další středu čeká rovněž takové místní derby se Zápy, pak jedeme v sobotu do Letohradu. Hrajeme tedy neděle – středa – sobota. Musíme se na to připravit. Velí nám to od začátku vyhrávat a nechceme opakovat loňský rok, kdy jsme v pohárovém týdnu s Varnsdorfem poztráceli body s doma Dobrovicí a Turnovem. To letos nechceme.