Věří tedy u Jizery, že podruhé nevstoupí do stejné řeky a ztrátu zlikvidují? Nějaké vyhlašování velkolepých cílů od zkušeného stratéga rozhodně nečekejte. „Chceme vyhrávat každý zápas a uvidí se na konci sezony, na co to bude stačit,“ zopakoval svá slova z konce podzimu.

Trenér Benátek Tomáš StaněkZdroj: SK BenátkyOpírat se dál chce o skvělou defenzivu, která dovolila soupeřům během podzimu pouhopouhých sedm gólů. Rezervy naopak vykazuje střelecká produktivita. Potvrdil to i poslední přípravný zápas proti ČAFC Praha (1:1). „Neříkám, že hra byla úplně optimální, přesto jsme si vytvořili asi sedm brankových příležitostí, ale dali jediný gól až v 86. minutě,“ vrátil se kouč k utkání, které v dobývání zalezlého soupeře přineslo očekávaný typický obrázek většiny jarních zápasů.

Výsledkům v přípravě Staněk tradičně nepřikládá váhu. Zimní zápasy pro něj měly hlavně kondiční charakter a nesloužily tentokrát ani ke zkoušení či zapracování nových hráčů. Žádní totiž nejsou.

Hrdý chce Rakousko vyměnit za Benátky. Chuť hrát v Česku mu vrátila parta

Přípravu sice s týmem absolvoval univerzál Radek Hrdý. Další hráč, jehož má trenér odzkoušeného z angažmá v Neratovicích, nakonec za Benátky hrát nebude. „Ve finále se rozhodl pro Rakousko. Trénoval s námi dva měsíce a vypadal dobře,“ mrzí trochu Staňka.

Za problém to s ohledem na dostatečně široký kádr nepovažuje. Stejně jako to, že se ještě nepodařilo přivést hráče, který mu typologicky chybí v útoku. „Docela razantní řez jsme udělali po čtvrtém pátém kole. Fabi a Duchy pro nás bylo velké posílení,“ objasnil Staněk téměř nulový pohyb v kádru. O slůvko téměř se svým odchodem postaral Oleksandr Yaroshenko. Podle trenéra chtěl už někam, kde se tolik netrénuje, nově by měl hrát A-třídu Plzeňského kraje za Horšovský Týn.

Nejméně pět nových tváří! S posílením na jaro panuje u cukrovaru spokojenost

A očekávání od předem zajímavého jara? „Jste druzí, máte bod na prvního, což se jeví jako dobrý výsledek… Samozřejmě to svádí a spousta lidí vám to i podsouvá - různé postupy. Ale musíme zůstat na zemi a uvědomit si, jak jsme ke spoustě bodů přišli,“ odkazuje na zápasy se šťastně vydřenými třemi body doma s Turnovem či na půdě posílené rezervy Chrudimi. „V těch zápasech se to mohlo přiklonit na druhou stranu a tak dobré to pro nás být nemuselo. Musíme být pokorní,“ uvědomuje si.

Na co to tedy nakonec bude stačit?

Přípravné zápasy Benátek: Mladá Boleslav B (ČFL) – Benátky 1:0 (73. Vostřel), Kolín (ČFL) – Benátky 1:1 (83. Neuberg - 24. Hrdý), Meteor Praha (divize B) – Benátky 1:2 (24. Slavata z pen. - 7. a 65. Bodlák), Benátky – Český Brod (divize B) 1:0 (22. Hájek, hráno v Kochánkách), ČAFC Praha (pražský přebor) – Benátky 1:1 (11. Novotný - 86. Jimmy, hráno ve Větrušicích)

