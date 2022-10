Zatímco v Kladně bíločervení ztratili bod až v posledních minutách, tentokrát si zadělali na porážku mnohem dříve. Po neuhlídaném rohu a pohotovém voleji, kterému předcházela trpělivá kombinace hostů od vlastní šestnáctky, doháněli už v poločase dva góly.

„Do zápasu jsme vstoupili bojácně, hráli jsme bez soubojů, špatně jsme se pohybovali. Góly jsme dostali po chybách a předcházel jim náš ustrašený výkon,“ vytýkal po utkání trenér Michal Mašek, podle kterého se mohla na psychice hráčů podepsat i absence zmíněných tvůrců hry.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Když pak zkraje druhé části hostitelé inkasovali po smrtícím brejku potřetí, řízl do sestavy hned čtyřnásobným střídáním. Právě dva z nově příchozích Kořínek a Kubelka v rozmezí pěti minut stáhli po centrech spoluhráčů do šestnáctky ztrátu na minimum.

„Šli se o to porvat, nebylo co zkazit. Nepřinesli ani tak fotbalovou kvalitu jako atributy, které nám chyběly – vyhrávali souboje, bojovali o každý balon a ve finále jsme nebyli daleko od vyrovnání,“ komentoval kouč Kosmonos návrat do zápasu.

Poučená hostující defenziva se pak musela mít až do konce hodně na pozoru. A kdyby zadák Hošťálek, navrátilec do sestavy áčka po téměř roce, naložil s nadějně vyhlížející pozicí lépe, než nepřesnou střelou přes nohu, mohla být stíhačka stoprocentní. Jenže neuhodilo ani z rohu, na který v nastavení naběhl do šestnáctky soupeře i brankář Šteiner, Kosmonosy tak odešly na podzim podruhé z domácího duelu poraženy.

„Je otázka, jak by zápas vypadal, kdybychom takto hráli od začátku. Prohráli jsme si to dnes bohužel pasivitou v prvním poločase. Na padesát minut se v divizi zápasy vyhrávat nedají,“ dodal kouč Mašek.

Kosmonosy - Louny 2:3 (0:2)

Branky: 59. Kořínek, 64. Kubelka - 14. Hradecký, 23. Myška, 48. Šimeček. Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 1:1.