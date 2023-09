/OSOBNOST DENÍKU/ Stoper Benátek nad Jizerou Lukáš Glöckner prožívá famózní vstup do sezony. Poslední čtyři zápasy rozhodl gólem právě on.

Lukáš Glöckner (vpravo) dal v posledních čtyřech zápasech divize čtyři góly. | Foto: Miloš Moc

Famózní vstup do nového soutěžního ročníku zažívají fotbalisté divizních Benátek. Všech šest úvodních zápasů totiž dokázali vyhrát. Čtyři z nich výsledkem 1:0, ve dvou případech pak 2:0.

Zatím tedy ani jednou neinkasovali. Na tom má zásluhu také stoper Lukáš Glöckner. Ten má ale výraznou zásluhu i na plném bodovém zisku. Při poslední výhře 1:0 ve Velkých Hamrech rozhodl zápas jedinou brankou. Na tom by nebylo nic až tak divného. Kdyby to ale nebyla jeho čtvrtá branka v soutěžním ročníku, navíc čtvrtá vítězná v řadě! „Takovou střeleckou formu jsem v životě nezažil. Vůbec nevím, čím to je, ale doufám, že to bude co nejdéle pokračovat,“ říká nejen na adresu svého otevřeného střeleckého účtu, ale také na zamčenou benáteckou branku, kapitán týmu.

„Ze hry jsem se ještě netrefil, všechny góly byly po dobře dohrané standardce,“ nachází společného jmenovatele všech svých tref sedmadvacetiletý střední obránce Benátek. Stejná byla jeho poslední trefa – po odvráceném rohovém kopu vykombinovali Glöcknerovi spoluhráči míč svému kapitánovi až před prázdnou branku. „Hned jsem si vzpomněl na základní futsalové pravidlo, že zadní tyč musí být zavřená,“ směje se držitel šestnácti druholigových futsalových startů.

Právě na futsale ale hraje paradoxně v útoku: „V Benátkách zatím asi trenéři nepřemýšlí, že by mě postavili na hrot. Takhle nám to zatím funguje, takže není co měnit.“ U druhého týmu aktuální tabulky, když o skóre zatím vede Ústí nad Orlicí, opravdu není při pohledu na tabulku ke změnám důvod. „Hodně lidí tady o postupu do ČFL mluví, ale před sezonou jsme si žádný konkrétní cíl nevytyčili. Samozřejmě by to bylo příjemné, ale je teprve začátek sezony,“ mírní přehnaný optimismus Glöckner.

Ten si ve své fotbalové kariéře zahrál i druhou nejvyšší soutěž za Ústí. „Tak vysoké ambice už nemám. Rád bych ale s Benátkami postoupil do ČFL, to by byl teď ale i kvůli práci můj strop,“ přemýšlí nahlas.

Další krok k němu budou moci Benátky udělat o víkendu, když v neděli přivítají tým pražských Spojů. „Je to hodně nevyzpytatelný soupeř, ale máme s nimi čerstvou zkušenost z přípravy, takže trošku víme, co od nich čekat. My ale hrajeme doma, takže nám povinnost velí zvítězit,“ burcuje kapitán Benátek? Rozhodne opět zápas jeho gól?

