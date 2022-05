BENÁTKY – POŘÍČANY 5:0 (4:0)

Zdeněk Šmejkal, trenér Poříčan: „Dostali jsme čtyři naprosto stejné góly po rohových kopech. To jsem fakt nezažil. Všechny góly byly jako přes kopírák. Pak už bylo po zápase. Mohli jsme dostat hned na začátku utkání tři góly. A my jsme měli snad jednu střelu na bránu. Ve druhém poločase domácí prostřídali a hrálo se skoro bez šancí. V prvním poločase jsme mohli klidně dostat šest nebo sedm gólů, Benátky byly o třídu lepší, jejich hráči mají kvalitu, jsou běhaví a ve všem byli lepší. Z naší strany to byla ostuda.“