„Řekli jsme si, že budeme hrát z nižšího bloku, ze zajištěné obrany. Věděli jsme, že domácí mají dobré standardní situace. Soustředili jsme se na to nedostat gól, což kluci splnili do puntíku. Vyráželi jsme k rychlým brejkům. V první půli jsme trefili tyč. Měli jsme dvě šance. Nakonec se nám jeden brejk povedlo proměnit a v obraně jsme to dotáhli na nulu. Domácí měli taky šance, na ty vyložené jsme myslím vyhráli. S trochou štěstí jsme jednogólový náskok uhájili,“ popisoval zápas Michal Mašek.

Kosmonosy se na ultra těžký start naladily vítězně, v kádru mají nově dvojčata

V polovině podzimu odepisovaný tým už zakulatil svůj zisk na dvacet bodů a v zatím neúplné tabulce se vyšvihl do lepší poloviny na osmou příčku. „Dvakrát prohrajete a hned se to přelije," nepřeceňuje to Mašek. „Los na začátek, kdy po Hamrech máme hned Benátky, není jednoduchý. Tři body se do startu vždycky počítají,“ dodal jedním dechem a zároveň i pozval na domácí zápas druhého jarního kola s jedním ze dvou okresních rivalů v soutěži.