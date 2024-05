Od úvodu první půle to byli domácí hráči, kteří byli lepším týmem, vytvářeli si šance s naprostou lehkostí a favoritovi tohoto zápasu zle zatápěli. Už po sedmi minutách hry vysunul Trávníček Brejchu, který mířil zcela sám na Straku, jenž jeho střelu vykopl na rohový kop. O chvilku později mohl slavit důraz obránce Zezuly, který se protlačil za benátecké obránce, ale tváří v tvář Strakovi znovu nechal vyniknout nejzkušenějšího hráče na hřišti. Následnou Štěpánkovu dorážku zblokovala hostující obrana.

Hostům určitě zatrnulo i po střele Čechoviče z patnácté minuty, ta ale o píď minula pravou tyč benátecké brány. Ofenzivní koncert trutnovských fotbalistů ale pokračoval. Brejchovu střelu zpoza vápna Straka kontroloval. Chvilku poté trefil Horčičkův centr skluzujícího Štěpánka, který ale brankový prostor minul. Až po sedmatřiceti minutách hry se ke slovu dostali hostující hráči a také před Hofírkem pořádně zahřmělo. Střelu volného Hájka ale vyrazil trutnovský brankář konečky prstů těsně vedle levé tyčky.

Pět minut před koncem první půle posadil Bodlák svůj centr z pravé strany na hlavu naskakujícího Poběrežského, který prvním gólem v benáteckém dresu rozpoutal vlnu radosti. Ta mohla trvat ale pouhé dvě minuty po rohovém kopu totiž na druhé straně hlavičkoval Brejcha do tyče, od níž se míč odrazil ke Strakovi, který uklidnil hru. Tvrdý knockout přichystal domácím hráčům minutu před poločasovou přestávkou Komárek, který se probil přes několik protihráčů a z poměrně ostrého úhlu mířil do pravého horního rohu brány východočeského týmu.

Inkasované dvě branky, takříkajíc do šatny, s trutnovským týmem notně zamávaly a svěřenci trenéra Markse mohli brzy po poločasové přestávce inkasovat potřetí. Zabilanského tvrdou střelu ale fantasticky vyrazil brankář Hofírek. V 63. minutě prodloužil autové vhazování Hell na Hájka, ten posunul míč na Zabilanského, jemuž reparát vyšel a hosté měli komfortní tříbrankový náskok.

Hráči z Podkrkonoší mírně zdramatizovali utkání čtvrt hodiny před koncem. Střídající Doležal přetlačil obránce Kopu a sám proti Strakovi si věděl rady. Domácí vrhli všechny své síly do útoku, logicky otevírali zadní vrátka a Benátečtí nemilosrdně trestali. Dvě minuty před koncem táhl po pravé straně útok Mlynka, který byl na trávníku pouhou minutu, přihrávkou oslovil volného Pousteckého, jenž sice nepřesně zpracoval míč, posunul ho ale na Bodláka, který ho uklidil do šibenice. Hladoví hosté neměli dost. Ve druhé nastavené minutě si mezi váhající trutnovské obránce naběhl Mlynka, po jehož střele se Hofírek natahoval marně.

Poslední ránu uštědřil zdecimovaným domácím střídající Jimmy, kterého našel Mlynkův pas z pravé strany a nigerijský útočník ve čtvrté nastavené minutě udělal definitivní tečku za tímto kláním.

Trenéři po utkání

Vladimír Marks, Trutnov: Utkání rozhodla kvalita. I hosté nám říkali, že jsme hráli hezký fotbal, avšak rozhodla kvalita ve vápně a v útočné fázi.

Tomáš Staněk, Benátky: Na jednu stranu mi je hrozně líto soupeře, protože po první půli bychom se vůbec nemohli divit, pokud by byl stav kupříkladu 2:5 z našeho pohledu. Do zápasu jsme totiž nastoupili brutálně špatně bez pohybu a agresivity. Domácí měli do dvacáté minuty tři brankové příležitosti, z nichž dvakrát šli sami na bránu a nás podržel brankář Straka. Po nepříjemném rohovém kopu se míč odrazil také od tyče a Straka poté opět velmi dobře zakročil. Domácí dojeli v první půli na to, že jsme měli v brance Stráču, který jejich šance pochytal a svoji roli samozřejmě také sehrála neschopnost jejich útočníků. V první půli jsme tedy vytěžili z minima maximum a vedli 2:0. Jsem rád, že se někdy také štěstí přikloní na naši stranu. Opravdu jsme ale byli špatní, byla to taková naše klasika, když hrajeme venku. Trvá nám, než se probudíme. Mohli jsme se ale také probudit, když už bychom prohrávali třeba o tři branky a nebylo by se o čem bavit. Ve druhém poločase jsme se, díky našemu komfortnímu vedení, mohli soustředit na defenzívu a brejkové situace. Domácí změnili rozestavení, ale nevím, jestli jim to úplně pomohlo. Ač měl Trutnov optickou převahu, tlačil se do vápna, připravoval si situace, nebyly to brankové příležitosti. Jednu šanci jsme jim nabídli sami, kdy udělal chybu obránce Kopa a my inkasovali. V závěru jsme poté krutě trestali z brejků. Když to shrnu, pro soupeře to je hořká porážka, avšak na druhou stranu jsme vstřelili šest branek. Domácí měli v prvním poločase ty samé šance, které ale neproměnili a v tom je to tedy spravedlivé.

MFK Trutnov – SK Benátky 1:6 (0:2)

Branky: 75. Doležal – 40. Poběrežský, 44. Komárek, 63. Zabilanský, 88. Bodlák, 90+2. Mlynka, 90+4. Jimmy. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Papežík – Kvaček, Fojtík. Diváci: 200.

Trutnov: Hofírek – Sapár (61. Kruliš), Kundrt, Zieris, Zezula – Štěpánek (46. Slavík), Knap, Horčička (70. Holubec), Čechovič (85. Š. Duch), Trávníček (61. Doležal) – Brejcha.

Benátky: Straka – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Poběrežský (87. Poustecký), Šimeček (73. Glöckner), Hájek (87. Mlynka), Komárek, Bodlák – Macek (71. Jimmy).