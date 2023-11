/FOTOGALERIE/ Markem Sedláčkem proměněná penalta v závěru zajistila po týdnu další zisk divizním fotbalistům Dobrovice. Zatímco v Hradci na Slavii měla tříbodový punc, doma s Velkými Hamry vykouzlila na závěr první poloviny soutěže remízu po výsledku 1:1.

Divize C - 15. kolo: FK Dobrovice - TJ Velké Hamry (1:1), 11. 11. 2023 | Foto: Miloš Moc

Trenér Picavy Michal Sedláček viděl dělbu se silným a v tabulce třetím týmem jako zaslouženou. „Prvních třicet minut jsme byli naprosto vyrovnaný protivník. Ke konci poločasu nás ale zatlačili a ukázali svoji kvalitu. Po změně stran jsme do utkání nevstoupili nejlépe a inkasovali po rohovém kopu,“ rekapituloval utkání, v němž se hosté zkraje druhého poločasu gólově prosadili jako první.

Hořký konec podzimu. Penalta v závěru odsunula Benátky z první příčky

K devatenáctému podzimnímu bodu nasměroval nakonec devátý tým podzimu faul na Pečínku v době, kdy už do konce hrací doby zbývaly pouze minuty a domácí zjednodušili hru na nákopy do šestnáctky soupeře. „Kluci to nevzdali, bojovali a v závěru jsme dokázali vyrovnat,“ ocenil kouč Sedláček.

Vedení FK Dobrovice před posledním podzimním utkáním gratulovalo k životním jubileum dlouholetým činovníkům – Petr Mráček oslavil šedesáté, Karel Mann osmdesáté narozeniny.Zdroj: Miloš Moc

FK Dobrovice - FK Velké Hamry 1:1 (0:0)

Branky: 90. z pen. Sedláček - 51. Krejčík. Rozhodčí: Raplík. ŽK: 4:4. Diváci: 80.

Dobrovice: Bartoš - Horák, Pečínka, Sedláček, Bičiště - Zelinka (46. Kopecký), Knobloch, Bora (61. Král), Pánek (78. Zajíček), Kohout - Volf (90. L. Janovský).