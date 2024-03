„Asi nikdo nečekal, že bychom naši šňůru natahovali nějak dlouho, ale je nepříjemné, že to přišlo doma,“ smiřoval se s první mistrovskou porážkou od poloviny října trenér Kosmonos Michal Mašek.

Co jej evidentně štvalo víc než samotný výsledek, byl způsob, jaký k němu s týmem dospěl. Výkony některých hráčů se nezdráhal označit za katastrofální. „Bída. Zápas byl v podstatě bez šancí, oba týmy něco málo měly. My jsme pak po dvou hrubých individuálních chybách inkasovali a zápas byl hotový, do plné obrany neumíme,“ rekapituloval déle než hodinu bezbrankové dění.

Gól z pokutového kopu byl podle něj v utkání tím jediným, na co jeho výběr tentokrát měl. Jaká změna oproti dva týdny starému skalpu druhých Benátek…

Čím to? Svou roli nejspíš hrála absence zraněného Hošťálka, která trochu promíchala sestavou. Podle kouče Maška se některým hráčům nedaří opakovat kvalitní výkony a potvrdilo se, že jeho týmu více sedí papírově silnější soupeři.

„Pokud přijedou bránit a my musíme tvořit, naše kombinace je pomalá, nejsme schopní se rychle rozhodovat. Otevřeme obranu a pykáme z brejků. Turnov byl ještě minulý týden bezzubý, Benešov, který má o hodně zkušenější tým, to potrestal,“ vystihl.

Reparát Kosmonosy za týden čeká na hřišti čtvrtého Vysokého Mýta.