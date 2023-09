Souboj o druhou podzimní výhru v dosavadních pěti kolech divizní skupiny C urvali fotbalisté Čáslavi. Ti zdolali na svém trávníku ve středočeském derby Dobrovici 3:1.

Pro hosty přitom začalo utkání snově, když Kopeckým udeřili už v první minutě. To ale nakoplo soupeře, který do půle dvěma hlavičkami stav otočil a výhru pečetil po změně stran. Za stavu 3:1 se ještě hosté mohli vrátit do zápasu, Volf ale z penalty pouze nechal vyniknout domácího brankáře Vyhnánka.

Podle trenéra Picavy Michala Sedláčka situace dokumentovala hlavní příčinu porážky. „Celkově jsme v zápase měli šest jasných gólových šancí, ale proměnili pouze jednu. Domácí měli taky šest příležitostí a z nich vytěžili tři góly,“ počítal po porážce.

Domácí asistent Robin Vocel přiznal, že si jeho tým utkání v úvodu zkomplikoval sám rychle inkasovaným gólem. „Nezačali jsme dobře, ale nepoložili jsme se. Podařilo se nám brzy vyrovnat a utkání bylo v naší režii. Soupeři jsme přesto vlastními chybami nabídli hned několik šancí, tu největší zahodil Kacafírek. Do půle jsme ale vedli my,“ popisoval průběh prvního dějství Vocel.

„Ve druhém poločase oba týmy hru zjednodušily. Na naší straně tam bylo pár fotbalových akcí, které měly skončit gólem. Měli jsme čtyři nebo pět příležitostí, ale dali jsme jen jeden gól. Mohli jsme utkání v klidu dohrát, ale to bychom nebyli my, abychom si nepřidělali komplikaci. Vyrobili jsme penaltu, Vyhnánek ji naštěstí chytil. V zápase jsme se ohrozili hlavně sami, měli jsme dát více branek,“ přidal asistent čáslavského trenéra.

FK Čáslav - FK Dobrovice 3:1 (2:1)

Branky: 32. a 65. Chábera, 13. Hannich - 1. Kopecký. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:2. Diváci: 170.

Dobrovice: Bartoš - Zelinka, (72. Král), Pečínka, Sedláček, Bičiště (86. Makovec) - Kohout (62. J. Janovský), Bora, Horák, Kopecký (L. Janovský) - Volf, Kacafírek (62. Pánek).