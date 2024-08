Trenér Michal Sedláček se divil ještě dlouho po utkání: „Hlavní byl od zákroku dva metry a penaltu odvolá na popud asistenta, který byl patnáct metrů. Nepochopitelné. Obral nás jednoznačně o šanci dát vítězný gól,“ mračil se Sedláček.

Ten se podle svých slov marně domáhal u rozhodčího vysvětlení i po závěrečném hvizdu. „Vysvětlení vlastně žádné nebylo. Po zápase jsem se rozhodčího ptal a on mi řekl, že to faul nebyl a že jsme to přeci museli vidět. Na otázku, proč to tedy pískl, odpověděl, že se o tom se mnou nebude dál bavit,“ vylíčil kouč Picavy.

O penaltě byl přesvědčený i po důkladném prozkoumání videa, které jej navíc utvrdilo, že pomezní rozhodně nemohl mít na situaci lepší výhled. „Asi máme ve čtvrté lize nově VAR. Bývalo by asi bylo lepší, kdyby ten zákrok vůbec nepísknul. Chvíli bychom se taky samozřejmě zlobili, ale určitě ne v takové míře jako teď,“ popsal hořkost, se kterou se hosté z východu Čech vraceli.

Potenciální tři body by po jediném z úvodních dvou kol byly pro Dobrovici nejen vítané, ale podle trenéra i zasloužené. „V prvním poločase, kdy jsme nebyli odvážní dopředu a moc si toho nevytvořili, nás domácí potrestali z jediné střely na bránu. Druhý byl z naší strany diametrálně rozdílný. Byli jsme jasně lepší a srovnali,“ vrátil se k samotnému utkání.

"Plusový" bod vezl i druhý okresní zástupce v soutěži - Kosmonosy se po odloženém domácím utkání vrátily do dění bezbrankovou remízou v Turnově.