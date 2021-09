"Mrzí mě, že jsme dnes dvakrát inkasovali po standardní situaci. Ostatní příležitosti domácího týmu jsme buď přežili, nebo je pochytal Radim. Škoda, že jsme nedokázali dohrát utkání do vítězného konce," uzavřel kormidelník Benátek.

"Do druhého poločasu domácí prostřídali a dostali nás nějakým způsobem pod tlak. Škoda, že jsme inkasovali poměrně brzo. Ve chvíli, kdy soupeř snížil na 1:2, vycítil šanci získat z tohoto zápasu nějaké body a od té chvíle byl strašně nepříjemný. Za stavu 1:2 nás několika zákroky podržel Radim Straka, přežili jsme tyčku. Nakonec bohužel v 85. minutě jsme obdrželi branku ze standardní situace," přidal Truksa pohled na druhou část.

Ve druhém poločase stříleli pro změnu jen domácí. Po rychlém kontaktním gólu po rohovém kopu si vyrovnání - po další standardní situaci a hlavičce - schovali až do závěrečných minut.

"První půle byla herně vyrovnaná s nějakými šancemi na obou stranách. Dokázali jsme své příležitosti proměnit, domácím se to nepovedlo. Při jedné šanci nás podržel výborným zákrokem Radim Straka, druhou dali vedle," popsal první dějství Truksa.

Fotbalisté Benátek si v divizi C už počtvrté z pěti posledních kol polepšili o bod. Ve Velkých Hamrech je může remíza 2:2 mrzet o to víc, že v poločase vedli dvoubrankovým rozdílem.

