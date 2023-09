Fotbalistům Benátek nad Jizerou stále patří přívlastek neporažení. Platí to i po domácím utkání proti Turnovu. Pohledný zápas se lámal v závěrečné desetiminutovce, v níž hosté nejprve nevyužili dva nebezpečné brejky. Benátečtí hráči trestali v poslední minutě po tečované střele stopera Hella.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Od úvodního hvizdu sudího Jiříčka diktovali domácí hráči tempo hry. Před Francovu bránu létal jeden centr za druhým, pozorná turnovská obrana však odolávala. Po dvanácti minutách hry mohli jít do vedení hostující hráči. Za záda domácích obránců se totiž dostal Svoboda, jehož vychytal brankář Dědek, následná střela z hranice vápna směřovala do boční sítě.

Pro benátecké hráče to zřejmě nebylo dostatečné varování. O minutu později totiž zakončení Chládka z pokutového území zastavila levá tyč. Branková konstrukce zachránila od inkasované branky také turnovský tým. Tyč odepřela gól útočníkovi Mackovi. Chvíli poté zakončoval novic Duch, jemuž střelu lapil pozorný brankář Franc.

Domácí měli až do konce první půle častěji míč na svých kopačkách, nicméně do brankových příležitostí se nedostávali. Obrana hostů velmi dobře pracovala, domácí navíc brzdila častá nepřesnost.

SK Benátky – FK Turnov 1:0

Branka: 90. Hell. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 1:3. Diváci: 160

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Poběrežský (68. Mlynka), Vobořil, Šimeček, Duch (75. Hájek), Komma (66. Bodlák) – Fabián, Macek (46. Jimmy)

Turnov: Franc – Petržilka, Jíra, Peuker – Tobiaš (77. Holub), Svoboda, Beníšek, P. Havel, Chládek – Nosek (7. Š. Havel), Malý

Podobný herní obrázek byl k vidění také od počátku druhého poločasu. Benátečtí diktovali tempo hry, hosté spoléhali na rychlé protiútoky, které byly navíc velmi nebezpečné. Franc byl v permanenci po čtvrt hodině hry, kdy jej ale z klidu nevyvedla zajímavá Fabiánova střela z hranice vápna. To na druhé straně o poznání více zahřmělo. Chládek se natlačil před svého strážce, mířil ale nad bránu.

V 76. minutě pláchl po levé straně hostující Štěpán Havel, dalším výborným zákrokem jej ale o gól připravil brankář Dědek. Nejlepší hráč dnešního zápasu vyšel z minisouboje se Štěpánem Havlem vítězně také čtyři minuty před koncem, kdy znovu lapil jeho sólo z levé strany.

Jak moc mohly mrzet nevyužité šance tým zkušeného trenéra Petříka, ukázala poslední minuta řádné hrací doby. Po Fabiánově centru vrátil Mlynka míč před vápno ke stoperu Hellovi, jehož jemně tečovaná střela skončila u levé tyče turnovské brány.

Hosté přesto nesložili zbraně. V první nastavené minutě ale střílel Svoboda nad bránu. Domácí si tak upevnili postavení na druhém místě, navíc doposud stále neinkasovali.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Chtěli jsme hrát trošku na riziko, celoplošně soupeře presovat. Zezačátku se nám to dařilo, měli jsme první brankovou situaci. Soupeř si ale poté vypracoval také dvě gólové šance. Dnešní zápas byl pro nás se šťastnějším koncem. Ve druhém poločase jsme dobře kombinovali, ale je to stále to stejné, jsme strašně moc jaloví ve finální a předfinální fázi. Pro nás je neřešitelným problém dostat kvalitní centr do pokutového území. Když se nám to jednou nebo dvakrát za zápas podaří, máme špatná řešení od útočících hráčů. Strašně nás to sráží. Dnes jsme ale hrozně moc chtěli vyhrát, aby to nebyla remíza. Postupem času jsme otevírali více hru, z čeho pramenily soupeřovy brejky. V posledních deseti minutách si tak Turnov vypracoval dvě brankové situace, při nichž nás perfektně podržel brankář Dědek. Poté se k nám přiklonilo štěstí, když jsme v 90. minutě vstřelili branku. Na jednu stranu máme tři body, celkem jich máme dvaadvacet bodů, ještě jsme neinkasovali, ale naše ofenzivní hra není úplně dobrá.

Josef Petřík, Turnov: Tady se hraje těžce, domácí mají výborný tým, s nímž budou hrát v tabulce nahoře. Mají také urostlé hráče, s nimiž jsme se museli vyrovnat. Pokud se Benátky dostanou do tlaku, je těžké je uhlídat. Nakonec se také prosadily. Měli jsme docela dobrou defenzívu a vyráželi do protiútoků. Vypracovali jsme si minimálně dva samostatné úniky, zápas jsme tak mohli dříve rozhodnout. Řekl bych, že Benátky asi podržel i brankář. Hrát zde na 0:0 prostě nejde. Neproměnili jsme své šance, proto jsme prohráli.