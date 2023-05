Ještě deset minut před koncem prohrávali a na jejich zisk tří bodů by si nevsadil snad prakticky nikdo. Druzí fotbalisté Benátek nad Jizerou v souboji se třetími Velkými Hamry tahali po většinu zápasu za kratší konec pomyslného provazu. Půl hodiny před koncem se však nechal zbytečně vyloučit hostující Krejčík a s výhodou jednoho muže na hřišti naložili Staňkovi svěřenci na jedničku. Nejprve Kopou vyrovnali, v závěru strhl vítězství na benáteckou stranu nejzkušenější hráč na hřišti Vobořil.

Kdo přišel na zápas až v 6. minutě, musel litovat. Do té doby totiž měli domácí i hosté po dvou vyložených příležitostech. Tak trochu symbolicky si je mezi sebe rozdělili dva hráči. Hostujícího kanonýra Žitku dvakrát perfektně vychytal brankář Dědek. Na druhé straně Boček v tutové šanci z malého vápna přestřelil. Chvíli poté si jeho nepříliš razantní zakončení pohlídal Masařík.

Benátky – Velké Hamry 2:1 (0:1)

Branky: 81. Kopa, 88. Vobořil – 35. Šohaj. Rozhodčí: Fencl – Pálek, Mičan. ŽK: 3:1. ČK: 60. Krejčík (Velké Hamry). Diváci: 130.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Komma – Knobloch (46. Bodlák), Komárek, Vobořil, Jarošenko (79. Slicho) – Boček (46. Macek), Pažout (46. Mbah, 90+1. Hájek).

Velké Hamry: Masařík – Kováčik, Váňa, O. Štěpánek, M. Štěpánek (89. Vosecký) – Munzar, Žitka (67. Šidlo), Šohaj, Linka, Krejčík – Černý (70. Svrček).

Agilní Žitka se mohl radovat i po téměř osmnácti minutách hry. Z ostrého úhlu ale orazítkoval jen tyčku. Deset minut před koncem první půle přetlačil hostující Šohaj ve středu hřiště Komárka, jako nůž máslem prošel benáteckou obranou a střelou podél Dědka rozjásal své spoluhráče. Do kabin tak odcházeli spokojenější hosté.

Do druhého poločasu udělalo benátecké trenérské duo Staněk - Kysela hned tři změny. První větší šanci si ale opět přichystaly Velké Hamry, Žitka ale mířil nad bránu. V 60. minutě hostující Krejčík naprosto zbytečně v přerušené hře vrazil oběma rukama do domácího brankáře Dědka. Jeho počínání odměnil hlavní rozhodčí Fencl nekompromisně červenou kartou.

I v deseti ale hosté zlobili. Žitka při své další příležitosti nechal vyniknout brankáře Dědka, který tak dal benáteckému týmu naději na bodový zisk.

Vyrovnání doslova viselo ve vzduchu po nůžkách střídajícího Macka, ty ale vyhlavičkoval z brankové čáry Ondřej Štěpánek. Postupem času přidávali benátečtí hráči pod kotel a devět minut před koncem se přece jenom dočkali kýžené branky. Před pokutovým územím se do míče opřel Radek Kopa a jeho parádní střela skončila přesně pod břevnem.

Knockout zasadil zaskočenému sokovi v samém závěru Vobořil, jehož našel přesný Kommův centr z levé strany. Jeho branka přisoudila všechny tři body domácímu celku, který se tak odpoutal právě od Velkých Hamrů na osmibodový rozdíl.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Zápas začal hodně divoce. Už v 6. minutě to mohlo být 2:2. Byl k vidění festival nevynucených chyb obou obran. Dvě jasné brankové příležitosti měly Velké Hamry, dvě my. Poté soupeř disponoval jednoznačně vyšší kvalitou hry i v soubojích ve vápně. Hosté byli lepší víceméně ve všech směrech. Nám se nedařila kombinace, byli jsme nervózní na míči. Pramenilo z toho, že jsme nakopávali dlouhé míče. Těžce jsme se dostávali do pokutového území. Velké Hamry tak v poločase zaslouženě vedly 1:0. Věděli jsme, že je to špatné, proto jsme na to reagovali třemi změnami v sestavě. Myslím si, že to přineslo oživení naší hry. Samozřejmě ráz utkání ovlivnila červená karta pro hostujícího hráče, který se nesmyslně nechal vyloučit. Od té doby se hrálo na polovině hostů, i když i v deseti měli jednu gólovou šanci, kterou Dědek zlikvidoval. Až do konce zápasu jsme dokázali vytvořit tlak do vápna. Přišlo mi, že hostům v deseti lidech trochu dochází síly. Hodně ustoupili do bloku a my měli hodně brankových příležitostí na to, abychom zápas otočili. Nakonec se i tak stalo. Nedokážu říci, jestli je výhra zasloužená. Jsme za ni rádi, navíc jsme si udělali náskok právě nad Velkými Hamry. I když se nám v prvním poločase herně nedařilo, jsem strašně rád, že se nám podařilo otočit. Přiznám, že pokud by soupeř hrál v jedenácti lidech, bylo by to těžké.

Zdeněk Bryscejn, Velké Hamry: Z naší pozice se mi to hodnotí strašně těžce. Do vyloučení jsme měli hru ve své režii. Vidím dva důvody, proč jsme tu prohráli. Tak zkušený hráč, jakým je Krejčík, se nemůže nechat takto hloupě vyloučit. Tohle je zkrátka neomluvitelné. Zadruhé, Žitka jde čtyřikrát sám na gólmana, má pět tutových šancí, musí alespoň jednu proměnit. Nepodařilo se nám ani střídání. Hráči, kteří nastoupili, nesplnili to, co jsme chtěli. Svým způsobem mě Benátky zklamaly. Věděli jsme, že budou o poločase střídat. Domácí jen nakopávali dlouhé míče, to jsme všechno zvládali. Vítězství jsme jim darovali na zlatém podnose. Jsme zklamaní. Nemáme ambice někam postupovat, samozřejmě ale chceme vyhrávat a bodovat.

ONDŘEJ NEJEDLO