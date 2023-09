Stále v mistrovských zápasech neinkasovali, přesto ale přišli o první body. Benátečtí fotbalisté v souboji proti pražským Spojům nepotvrdili roli favorita a na vlastním hřišti zapsali první ztrátu. Hosté se představili jako velice houževnatý tým, který domácím několikrát zle zatopil. Celkem třikrát v tomto utkání byla nastřelená tyč, dvakrát ji orazítkovali benátečtí hráči, jednou stála v cestě Pražanům.

Brankář Benátek Lukáš Dědek znovu udržel čisté konto. | Foto: Miloš Moc

Už od prvních minut bylo zřejmé, že se v Benátkách představil velmi dobře hrající, organizovaný tým, složený z velké části ze zahraničních hráčů. První vážnější šanci si ale vypracovali domácí hráči. Po rohovém kopu se dostal míč k Fabiánovi, jehož střelu zastavilo břevno. Hosté odpověděli Miskovičovou střelou, při které musel Dědek zasahovat.

Po půl hodině hry zachránil domácí brankář svůj celek při pokusu Baisy, který konečky prstů vyrazil na tyč. Neúspěšný byl také benátecký Jarošenko, jehož si našel Bodlákův centr. Ukrajinský záložník ve službách domácího týmu ale nechal vyniknout jen svého krajana Tkačenka v brance Spojů.

Vedení na stranu Spojů poté nestrhl ani Tančik, jehož do brankové příležitosti vysunul Baisa. Prvně jmenovaný ale ve vápně zbytečně zasekával míč, který mu utekl do zámezí. Nespokojený benátecký trenér Staněk sáhl o poločasové přestávce hned ke dvěma střídáním.

O první vzruch se ale postaral znovu Tančik, jehož střelu zpoza vápna vyrážel Dědek na rohový kop. S přibývajícími minutami se začali osmělovat také domácí fotbalisté. Po oku lahodící akci mohl gólovou radost odšpuntovat Šimeček, brankový prostor ale minul.

Nigerijec Jimmy už z ostrého úhlu mezi tyče mířil, narazil ale na povedený Tkačenkův zákrok, chvíli poté Vobořil netrefil na zadní tyč. Ve třetí nastavené minutě vybojovali benátečtí hráči přímý kop. Z velké dálky zakončoval Komma, Tkačenkovi míč propadl přes rukavice a k jeho štěstí se odrazil od tyče. Následoval závěrečný hvizd hlavního sudího Brauna, jímž napsal definitivní tečku za tímto kláním.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Vzhledem k bezbrankovému výsledku nás mrzí, že jsme doma ztratili dva body. Co mě ale mrzí ještě více, je náš herní projev. Musíme si přiznat, že soupeř byl lepší pohybově i na míči. Byl také lepší v soubojích i směrem dopředu. Asi třikrát nás dnes podržel brankář. Také my si ale vypracovali nějaké šance, nastřelili jsme břevno i v závěru tyč. Absolutně ale nejsem spokojený s naším výkonem. Nešlo nám vůbec nic. Špatně jsme kombinovali, dělali jsme věci totálně obráceně, od defenzívy až po ofenzívu. Nevyřešili jsme dobře brejky. Po našich ztrátách jsme dávali soupeři příležitosti. Tohle mě mrzí víc než výsledek, protože takto bez soubojů i nasazení nemůžeme hrát. Když se v tomto soupeřům nevyrovnáme, můžeme mít kvalitu, jakou chceme, ale stále běháme bez míče. Pokud ho získáme, jsme vyšťavení. Tohle si musíme vyjasnit, protože nás to mohlo stát i ten jeden bod. To, že remizujeme, i třeba doma, to se stát může. Náš herní projev ale musí být diametrálně jiný. Na šance to byl asi vyrovnaný zápas. Vyzní to špatně, za remízu ale můžeme být rádi.

Fabio Leggeri, Spoje Praha: Prvních sedmdesát minut mi bylo líto, že jsme nebyli ve vedení. Po konci utkání ale říkám, že je remíza spravedlivá. Byli jsme lepší, ale posledních patnáct nebo dvacet minut to bylo opačné. V nich jsme mohli inkasovat. Nikdo neví, jaké by to bylo, kdybychom v tu chvíli vedli. Měli jsme asi čtyři šance, Benátky nastřelily tyčku. Do 70. minuty domácí vypadali, že trochu spali. Poslední čtvrthodinu ale tlačili.

SK Benátky nad Jizerou – TJ Spoje Praha 0:0

Rozhodčí: Braun. ŽK: 2:6. Diváci: 180.

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Bodlák (84. Zabilanský), Komárek (46. Šimeček), Vobořil, Fabián (62. Duch), Jarošenko – Mlynka (46. Komma), Macek (68. Jimmy)

Spoje Praha: Tkačenko – Bican, Verner, Kubek, Havrda (80. Lemák) – Žul, Tančik (66. Madej), Horskij (80. Košút), Miskovič, Baisa (84. Muška) – Ladra