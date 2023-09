Oba celky na tom nebyly před vzájemným duelem vůbec dobře a krčily se ve spodních patrech tabulky - fotbalisté dokonce bez jediného bodu. Mužstva tak bažila po bodech. A děly se věci. Čáslav prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem o dva góly, nakonec se jí podařilo těsně před koncem vyrovnat. Pro oba celky tak svým způsobem může být bod málo. Domácí totiž hráli od 15. minuty proti deseti.

Hostitelé se rychle ujali vedení, když svůj návrat z Kolína parádně oslavil Slavík. To běžela druhá minuta. Pak dostal červenou hostující brankář Šteiner za faul mimo pokutové území. Mezi tyče putoval mladý náhradník Valín. „Sáhli jsme si v té 15. minutě asi na úplné dno. Prohrávali jsme a ještě šli do deseti. Tam jsme už nevěřili ve vůbec nic,“ popisoval „zápas dvou tváří“ trenér hostí Michal Mašek.

Jenže Kosmonosy i v deseti třikrát skórovaly. Do poločasu srovnal Pajer a po změně stran dal dvě branky během tří minut Strnad. Čtvrt hodiny před koncem snížil Čuchal a pět minut před koncem vyrovnal Peca. „Bojovností jsme se dostali na 1:3. Remíza vyplynula z toho, že toho měli kluci plné zuby, protože jsme osmdesát minut hráli v deseti. Ve finále asi spokojenost s bodem,“ přidal Mašek.

Podle asistenta čáslavského trenéra jeho týmu paradoxně příliš nepomohlo vyloučení protihráče. „Soupeř se zatáhl a my jsme hráli do zahuštěné obrany, což nám moc nejde. Navíc jsme do poločasu udělali chybu v rozehrávce a hosté srovnali. Také ve druhém poločase jsme hráli do plných, soupeř chodil do brejků a dal dvě branky. To jsme to vzadu zbytečně otevřeli. Tlačili jsme a nakonec se nám podařilo vyrovnat,“ oddechl si Robin Vocel. „Za stavu 3:3 jsme měli kopat penaltu, kdy z mého pohledu z lavičky soupeř zahrál jasně rukou,“ dodal zklamaně.

Zápas pak měl ještě nechutnou dohru při odchodu aktérů do kabin. V těsné blízkosti budovy podle hlášení hostů došlo k napadení jejich trenéra Michala Maška označeným pořadatelem. Podrobnosti o incidentu, jehož část zachytil i přenos tvcom.cz, podle zprávy rozhodčího popsal v té své delegát utkání.

„Nejsmutnější za mě je, že pořadatelskou službu dělají lidé, kteří jsou totálně opilí,“ komentoval Michal Mašek konflikt. Podle něj částečně vyplynul z frustrace, že domácí i přes početní výhodu získali pouze bod. „Nejdříve napadali slovně hráče, pak i mě. Ve finále jsem byl strčený ze schodů. Naštěstí se nic nestalo, ale byli jsme víceméně inzultováni. I rozhodčí si při odchodu vyslechli nějaké nadávky,“ popsal incident ze svého pohledu.

„Asi rozčarování z toho, že domácí nevyhráli. Asi si mysleli, že to proti deseti budou mít snadnější, ale docela dlouho se trápili. I když vyrovnali asi zaslouženě, protože tlak ze standardek pak měli výrazný,“ uvažoval nahlas. „Veskrze ale hrál asi největší roli ten alkohol,“ zdůraznil.

Robin Vocel připustil, že po zápase pracovaly emoce. „Celý incident jsem vůbec neviděl, byl jsem od toho daleko, ještě na lavičce. Vím, že došlo k nějaké slovní přestřelce. Pak se ke mně doneslo, že jejich trenér slovně urážel naše lidi a následně do něj strčil jeden z pořadatelů. Víc nevím a ani se k tomu více nechci vyjadřovat.“

Podle rozhodčího Víta Šťastného podobné kaňce za utkáním nic nenasvědčovalo. „Hráči si podávali ruce, funkcionáři si balili věci na lavičkách, mezi sebou si různé skupinky něco povídali, někteří hráči zůstávali sedět na hrací ploše a celkově odcházeli velmi pomalu. Když byla část hráčů již v kabinách, opustili jsme hrací plochu v prostoru odchodu do kabin, kde navíc stáli asi čtyři pořadatelé,“ vylíčil v zápise.

O případném pochybení ze strany pořadatelské služby budou rozhodovat příslušné komise Řídící komise Čechy.

FK Čáslav – SK Kosmonosy 3:3 (1:1)

Branky: 2. Slavík, 76. Čuchal, 85. Peca – 62. a 65. Strnad, 35. z pen. Pajer. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 5:2. ČK: 15. Šteiner (Kosmonosy).