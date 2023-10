Nečekaný tým promluvil do boje o čelo tabulky divizní skupiny C. Vysoké Mýto, ač má samo k předním příčkám dost daleko, jako první celek na podzim porazilo Benátky nad Jizerou. Brzkým zásahem to zařídil Pavel Štěpánek a druhý tým tabulky poté nedokázal s výsledkem nic udělat, přestože hosté museli ve druhém poločase nuceně vystřídat brankáře.

Fotbalisté Benátek prohráli mistrák poprvé od červnového nezdaru s Trutnovem. | Foto: Luboš Kurzweil

V případě vítězství se při remíze Ústí nad Orlicí v Letohradu mohli vyšvihnout do čela tabulky své skupiny. Benátečtí fotbalisté v souboji se sedmým Vysokým Mýtem úlohu favorita před vlastními fanoušky nezvládli.

Samotný zápas rozhodl gól hostujícího útočníka Štěpánka po jedenácti minutách hry. Několik nadějných šancí domácího týmu zůstalo nevyužito. Staňkovi svěřenci tak poprvé v letošní sezoně okusili hořkost porážky.

O tom, že domácí hráče nečeká nic jednoduchého se stotřicítka diváků přesvědčila již od samého úvodu. Nejprve střílel nepřesně Habrman, chvíli po něm se po centru z levé strany uvolnil Štěpánek a brankář Dědek na míč směřující k pravé tyči nedosáhl.

Po půl hodině hry pláchl po levé straně agilní Habrman, na jehož centr těsně nedosáhl Žahourek. Na druhé straně po přihrávce Fabiána zakončoval o píď vedle brány východočeského týmu kapitán domácích Šimeček. Následně Kopřiva na druhé straně sice dostal míč do sítě, radost mu ale zkazil praporek asistenta rozhodčího Vychodila, jímž byl signalizován ofsajd.

Trenér domácího týmu Staněk sáhl o pauze hned k dvojímu střídání. Hru měli oživit Macek s Kommou. A právě střídající Komma po pěti minutách hry posadil míč na Fabiánovu hlavu, od níž se míč odrazil vedle brány.

Komplikace pro hosty nastala v 60. minutě, kdy musel pro zranění kotníku střídat brankář Černík. Náhradník Spálenka se ale své úlohy zhostil velmi dobře. Z klidu jej nevyvedla ani Vobořilova hlavička ani šestiminutové nastavení, které bylo zapříčiněno ošetřováním zraněného Černíka. Hosté si relativně v poklidu dokráčeli pro tříbodovou výhru, kterou si upevnili postavení ve středu tabulky.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Zápas jsme prohráli v prvních dvaceti minutách. Měli jsme strašně špatný vstup do utkání. Soupeř nás měl dobře načtené, eliminoval naši hru a byl hodně nebezpečný. Byli jsme také dost studení do soubojů. Do této války jsme nebyli dobře nastaveni hlavami. Nestalo se nám kupříkladu celou sezonu, aby nám Hellis (Michal Hell) prohrál první dva hlavičkové souboje. Z naší strany to nebylo vůbec dobré. Změnili jsme rozestavení a trošku získali půdu pod nohami. Soupeř měl ale velkou taktickou kvalitu, byl nebezpečný zejména na krajích hřiště i na hrotu díky Štěpánkovi. V prvním poločase jsme měli dvě brankové příležitosti, jednu měl Poběr (Daniel Poběrežský), tu druhou pak Viktor Šimeček. Druhá půle byla jasně v naší režii. Do soupeře jsme bušili a také víc a víc otevírali hru. Hosté byli výborní v přechodové fázi, na konci zápasu si také z toho vypracoval šanci. Ke konci jsme už hráli na obrovské riziko. Řekl bych, že druhá půle byla na jednu bránu. Vypracovali jsme si hodně závarů i standardních situací. Přišly také tři nebo čtyři brankové situace, v níž byli kupříkladu Fabián s Viktorem Šimečkem. Šancí bylo dost, avšak nedokázali jsme trefit bránu. Pro nás to je tedy hořké hodnocení. Opět ale musím vyzdvihnout kvalitu soupeře, který byl výborně připravený. Budu se opakovat, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Z pěti nebo šesti šancí jsme minimálně jednu nebo dvě měli proměnit.

Filip Klapka, Vysoké Mýto: Vzhledem k výsledku i výkonu se mi dnešní zápas hodnotí velice pozitivně. Tuto cestou bych chtěl mému týmu poblahopřát, protože tu odvedl maximum možného, co v něm je, co se týče fyzických sil. Trošku nespokojenost panuje s tím, že jsme měli dost příležitostí na to, abychom zvýšili. Na druhou stranu jsem obrovsky spokojený s defenzivní částí. Uhrát nulu na půdě takto kvalitního soupeře, co se týče ofenzivní fáze, je velké vyznamenání.

Benátky n. J. – Vysoké Mýto 0:1 (0:1)

Branka: 11. Štěpánek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 3:1. Diváci: 130.

Benátky: Dědek – Kopa (70. Zabilanský), Hell, Glöckner – Poběrežský (70. Yaroshenko), Vobořil, Šimeček (80. Komárek), Duch, Bodlák (46. Komma) – Mlynka (46. Macek), Fabián.

Vysoké Mýto: Černík (60. Spálenka) – Javůrek, Trnka, Lněnička, Kadrmas – Žahourek (74. Šplíchal), Tomášek, Kopřiva, Dvořák, Habrman (90+4. Valášek) – Štěpánek (90+4. Hlavsa).