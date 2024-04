/VIDEO, FOTOGALERIE/ Šlágr kola, tak by se dal nazvat souboj mezi druhými Benátkami a třetími Velkými Hamry. Hosté v klání vedli ještě deset minut před koncem o tři branky, avšak domácí nesložili zbraně a dokázali stáhnout manko až na jednobrankový rozdíl, leč v hektickém závěru se jim vyrovnat nepodařilo. Severočeši se tak dotáhli na jednobodový rozdíl, vedoucí Ústí nad Orlicí má oproti Benátkám již sedmibodový náskok.

SK Benátky - TJ Velké Hamry (2:3). Domácí Michal Hell v nastavení přesnou hlavičkou stanovil konečný výsledek, centroval Daniel Duch. | Video: Luboš Kurzweil

Od úvodního hvizdu sudího Fišera měli hosté o krapet více míč na svých kopačkách, avšak do šancí se nedostávali. Komplikací pro benátecký tým bylo zranění stopera Glöcknera, jenž musel po jedenácti minutách opustit trávník se zlomeným nosem. Přidal se tak k absentujícímu Kommovi a benátecká obrana tak utržila další trhlinu.

Mírně aktivnější hosté měli výhodu několika po sobě jdoucích rohových kopů, Benátečtí ale dokázali tyto standardní situace eliminovat. Po půl hodině hry zahrávali domácí přímý kop z levé strany, míč jemně lízl Hell a hráči Velkých Hamrů museli zachraňovat na brankové čáře. O chvilku později se do vzduchu vyšrouboval urostlý stoper hostujícího týmu Roll, který ale mířil jen do tyče.

Dvě minuty před poločasovou přestávkou pustil rozhodčí Fišer hraniční zákrok na Komárka a pramenila z toho velká šance hostujícího týmu, v níž ale kanonýr Žitka pohořel na brankáři Dědkovi, který jeho sólo zneškodnil. Hosty to ale příliš mrzet nemuselo. V poslední minutě první půle totiž z pravé strany odcentroval právě Žitka, Svrčkovu střelu ještě vyrazil vynikajícím zákrokem Dědek, dobíhající Šohaj ale uklidil míč přesně pod břevno.

Do druhé půle udělal nepříliš spokojený domácí trenér Staněk hned dvě změny s cílem rychle smazat těsné manko. Jeho plány vzaly za své už po pěti minutách. Hosté totiž podnikli rychlý brejk, při němž Žitka našel volného Zounka, který namířil svoji střelu přesně k pravé tyči. Také benátecký tým si vypracoval šance. Fabián mířil mimo, nevyužit zůstal i velký závar po nejistém zákroku Čamrdy.

Čtvrt hodiny před koncem se hostující obranou probil střídající Hájek, oslovil Fabiána, který ale znovu těsně minul. Hosté vzápětí zasadili další smrtící direkt. Rychlý protiútok tentokrát táhl Krejčík, jeho přesný centr našel Vyčítala, který přidal třetí branku svého týmu.

O malou chvilku déle mohl snížit Fabián, tomu ale nebylo přáno, orazítkoval totiž spojnici břevna a tyče. Benátečtí udeřili až deset minut před koncem. Po spolupráci střídajících hráčů rozjel akci ze středu hřiště Hájek, Bodlákův centr usměrnil před Čamrdou Macek mezi nohy brankáře Velkých Hamrů a vykřesal jiskřičku naděje. Tu mohl uhasit hostující Matěj Javůrek, který ale z vápna těsně minul. Ve třetí nastavené minutě se k centru z levé strany propracoval stoper Hell, po jehož zásahu byli domácí na dostřel. Příliš času jim ale nezbývalo. Přesto se Staňkovi svěřenci dostali ještě k několika nebezpečným situacím, které volaly po vyrovnávací brance, obětaví hosté už si ale vítězství vzít nenechali.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: Na zápas mám dva úhly pohledu. Ten první je naše strašně obtížná situace, kdy už po pěti minutách hry jsme museli sáhnout do stoperské dvojice, což je vždy nepříjemné. Na trávník jsme poslali Daniela Poběrežského, který nehrál na svém postu, musel hrát přes nohu a navíc jsme i jeho kvůli svalovému zranění museli vystřídat. Obranu jsme si tak tímto způsobem úplně rozbili. Druhý úhel pohledu je, že jsme dnes absolutně selhali v nasazení a bojovnosti, zejména v prvním poločase. To, co vždy hrajeme na Velké Hamry a víme, že na ně platí, jsme dnes nebyli schopni zahrát. Náš blok byl absolutně neelastický, naši hráči prohrávali souboje, neměli jsme druhé míče. Dobře jsme se neposouvali, byli jsme strašně líní. V soubojích jsme si dávali přednost. Řekl bych, že v prvních pětatřiceti minutách se diváci museli hrozně nudit. Z naší strany to byla neuvěřitelná nuda, avšak ani soupeř si během těchto minut nic nevytvořil. Do konce poločasu měly oba týmy jednu brankovou situaci. Strašně zarážející je, že první branku inkasujeme v poslední minutě první půle po našem brejku pěti hráčů proti třem soupeřovým. Odevzdáme míč a z protiútoku inkasujeme. Tohle byl zlomový moment. Ve druhém poločase jsme potřebovali více útočit, hráli jsme na větší riziko. Proti Velkým Hamrům, které mají v ofenzívě velkou kvalitu, je velmi těžké. Kvalitu v ofenzivní části potvrdily a trestaly nás. Udělali jsme ale tolik chyb, které jsme neudělali v pěti předchozích zápasech. Utkání se tak nehodnotí kladně. Strašně moc mě mrzí náš výkon v prvním poločase. K zápasu jsme špatně přistoupili, neměli jsme sebevědomí směrem do vápna. Tohle si musíme nějakým způsobem vyčistit v kabině. Pokud se chceme někam posouvat, nemůžeme mít třicetiminutové výpadky. Když vezmu kontext celého zápasu, Velké Hamry si zasloužily vyhrát, byly o ten gól lepší. Můžeme jim jen pogratulovat. Pro nás je to hořký kalich. Rozhodla kvalita v ofenzivní fázi. Když si vezmu, že i přes tu haluz, kterou jsme dnes hráli, tak jsme v závěrečném tlaku měli asi tři situace, které byly gólové. Nevyřešili jsme je ale dobře, zatímco soupeř využije protiútoky a z osmdesáti procent nás z nich potrestá. Musíme hrát pozorný, poctivý fotbal a nemyslet si, že jsme páni fotbalisti a mistři světa. Fotbal je totiž o poctivosti.

Zdeněk Bryscejn, Velké Hamry: Měli jsme dobrý vstup do zápasu, hodně jsme drželi míč. Chtěli jsme, aby domácí hráli bez balonu, což se nám dařilo. Od pětadvacáté minuty jsme zbytečně začali nakopávat dlouhé míče, tím se Benátkám podařilo srovnat hru. Přesto bych řekl, že v první půli jsme byli lepší. Hrozně nám pomohla vstřelená branka do šatny. To samé platí i o poločasovém střídání, protože nový hráč na hřišti Vyčítal byl u druhé branky. Domácí poté už hráli to, co museli. Díky střídání hráli jednoduchý fotbal, vše cpali do vápna, na což mají vhodné typy hráčů. Také máme dost vysokých hráčů, proto mě mrzí, že jsme dvakrát inkasovali. Pokud vedeme 3:0, neměli bychom ze zápasu udělat takové drama. Za výhru jsme pochopitelně rádi. Vůbec neuvažujeme o prvním místu, to už má Ústí nad Orlicí úplně jasné. V Benátkách je vyhrát pro každého vždy cenné. Vyhráli jsme počtvrté v řadě, za což jsme rádi. Řekl bych, že to nebyl špatný zápas, potkaly se dva kvalitní divizní týmy, přišlo hodně diváků.

SK Benátky nad Jizerou – FK Velké Hamry 2:3 (0:1)

Branky: 80. Macek, 90+3. Hell – 45. Šohaj, 50. Zounek, 77. Vyčítal. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Fišer – Pilný, Prušinovský. Diváci: 310.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Glöckner (11. Poběrežský, 55. Hájek), Hell, Kopa – Mlynka (46. Macek), Šimeček, Vobořil (75. Jimmy), Komárek (46. Bodlák), Duch – Fabián.

Velké Hamry: Čamrda – Kováčik, Štěpánek, Roll, Zounek – Svrček, Krejčík (85. Bím), Linka, Šohaj – Vosecký (46. Vyčítal, 90+3. P. Javůrek), Žitka (60. M. Javůrek).