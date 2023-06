Bez bodového zisku se z posledního venkovního výjezdu v sezoně vraceli fotbalisté Dobrovice. V předehrávce 29. kola divize C podlehli 0:2 Novému Bydžovu, který na rozdíl od nich stále ještě neměl jistotu záchrany v soutěži.

Fotbalisté Dobrovice na domácí výhru nad Náchodem v Novém Bydžově nenavázali. | Foto: Michal Malý

„Zápas jsme si prohráli sami v prvních patnácti minutách, kdy jsme víceméně darovali soupeři dvě branky,“ vystihl duel trenér Dobrovice Michal Sedláček. Narážel na trefy domácího Martina Holce, který k oběma přišel poměrně lacino. Při první dorážel téměř z čáry křížnou přihrávku napříč malým vápnem, při druhé snadno vyhrál na rohu malého vápna vzdušný souboj s brankářem Kocmichem.

Ani směrem do útoku to před návštěvou více než 250 diváků nebylo od středočeského týmu ono. „V prvním poločase jsme toho dopředu moc nevytvořili. Ve druhém jsme měli šanci po rohovém kopu, ale domácí tým podržel brankář. Sice jsme měli míč na kopačkách a optickou převahu, ale nic jsme z toho nevytěžili a domácí si výhru pohlídali,“ konstatoval kouč Sedláček. „Klukům nejde upřít snaha ve druhé půli s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale bohužel jsme dnes do útočné fáze neměli takovou kvalitu jako předchozí utkání,“ dodal.

Fotbalisté Dobrovice tak nenavázali na domácí výhru nad posledním Náchodem. Závěrečné utkání sezony odehrají rovněž v pátečním termínu. Na domácím hřišti přivítají pro změnu suverénního vítěze soutěže – béčko libereckého Slovanu.

RMSK Nový Bydžov - FK Dobrovice 2:0 (2:0)

Branky: 11. a 20. Holec. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 2:2. Diváci: 260.

Dobrovice: Kocmich - Hubač (46. Zelinka), Horák (83. Kučera), Marek Sedláček, Bičiště - Kohout, Bora, Král (60. Pečínka), Klain - Tomíček (71. Kopecký), Volf.