V tom právě končícím - přípravném - zvládl s týmem čtyři přátelská utkání. S papírově nejsilnějším béčkem Pardubic z toho byl na úvod klepec 0:5, Kutnou Horu a v generálce Milín cukrovarníci těsně přemohli 3:2, respektive 1:0. Mezitím připsali remízu 2:2 s Dolním Bousovem. „Příprava nám ukázala, na čem můžeme stavět, ale i kde musíme ještě stále více přidat a na čem dál pracovat,“ ohlédl se kouč Sedláček, který má k dispozici kádr hodně podobný tomu z konce podzimu.

Na straně odchodů figurují pouze Lubomír Kučera, který přestoupil do Rejšic, a Miroslav Hubač vracející se z hostování do Pěčic. Doplnění zatím představují perspektivní mladíci – šestnáctiletý dorostenec Matěj Cigánek a o dva roky starší pěčický Jonáš Makovec, oba to v loňské sezoně zkusili v ligovém dorostu Mladé Boleslavi.

„Změny v kádru nejsou razantní, což v tak krátké přípravě ani moc nejde,“ řekl k "ruchu" na přestupovém trhu Michal Sedláček, podle kterého je možné, že se soupiska v nejbližších týdnech ještě rozroste o hráče, s nimiž klub jedná.

Pokud by se pak mužstvu podařilo opakovat 41 bodů a osmé místo z nováčkovské sezony, rozhodně by se dobrovické vedení nezlobilo. „Všichni bychom si přáli hrát líbivý fotbal a pohybovat se v klidném středu tabulky, jako se nám to podařilo v loňské sezoně,“ promluvil o cílech Michal Sedláček.

A jak vyhlíží nedělní derby v Benátkách, za které ještě v ČFL sám nastupoval? „Očekávám zajímavý zápas pro fanoušky a věřím, že s příznivým koncem pro nás,“ uzavřel.

