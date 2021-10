Kdo neviděl, těžko uvěří. Ale popořádku…

Za dvanáct minut vedli hosté dva nula. Po půlhodině hry dokonce tři nula. „Asi jsme si mysleli, že to po pár dobrých výsledcích půjde samo, obzvláště proti týmu téměř z chvostu tabulky. Čekali jsme, že zalezou do obranného bloku, ale oni si to s námi přijeli rozdat a asi jsme na to nebyli v hlavách připraveni,“ vrátil se v utkání třígólový kapitán Kosmonos Tomáš Fabián k chybám, které hostům snadno přihrály luxusní náskok.

Pak ale přišli na řadu domácí. Snížení po standardní situaci a proměněná penalta je vrátily brzy do zápasu. V poločase mohlo být klidně i srovnáno, ale další šance Kosmonosy neproměnily. I tak bylo v jejich kabině o přestávce pořádně rušno. „Dost výrazně nám promluvil do duše asistent trenéra Dan Jireš,“ přiblížil Tomáš Fabián přestávkovou náplň, kterou někteří hráči líčili na sociální síti dokonce jako fén, jímž byl svého času vyhlášený legendární trenér Ferguson.

„Jak bylo vidět, tak jsme si to vzali k srdci,“ dodal Fabián. On podle svých slov v obrat věřil a také jej na hřišti výrazně pomohl realizovat. Hned na startu druhé půle srovnal. Na další radost si pak se spoluhráči počkal do závěru, v posledních pěti minutách a v nastavení Kosmonosy udeřily ještě třikrát. U tří gólů byl v poločase střídající Matěj Král - jeden dal, u dvou asistoval. „Před zápasem jsem mu říkal, že bude svou rychlostí a šikovností na už unavené hráče Hory platit,“ předpověděl Fabián.

Hostujícímu kormidelníkovi Janu Holíkovi se zápas hodnotil jen těžko. „Do třicáté minuty jsem nebyl schopen připustit, že bychom mohli takové utkání ztratit. Jedno utkání odehrajeme skvěle a hráči si hned myslí, že to přijde samo. Ale nepřijde,“ lamentoval Holík.

„Děláme hrozné chyby, hrajeme lehkovážně a nedůrazně. První tři branky, které jsme dostali, jsou nepochopitelné. Všechny jsme soupeři darovali jako na zlatém podnose. Po vyrovnání se hra přelévala, soupeř byl hodně kvalitní směrem dopředu, my jsme byli všude o krok později. Rozhodující byla čtvrtá branka. Začali jsme hrát na riziko a dostali jsme ještě dva góly,“ hodnotil utkání kouč poražených.

Oba týmy s novým trenérem

Radim Truksa po úterním derby v Horkách na lavičce Benátek skončil.Zdroj: Deník/Luboš KurzweilS novým trenérským vedením na sebe v neděli navzájem vyrukovali soupeři v Benátkách, kde se představil Náchod. Domácí klub se po úterní porážce v Horkách rozloučil po roce a čtvrt s Radimem Truksou i jeho asistentem Františkem Jakubcem. S týmem sice vstoupili do nového ročníku výborně a vyhráli tři z úvodních čtyřech zápasů, v následných šesti kolech ale přidali už jen čtyři body za remízy.

Hlavním koučem áčka se stal dosavadní trenér dorostu Radek Lacina. K ruce bude mít Jana Kyselu. Pro toho času zraněnou oporu mužstva a bývalého prvoligového hráče půjde o první trenérskou zkušenost. Druhým asistentem je Jiří Kubát.

Nový trenérský štáb Benátek vykročil na rozdíl od toho hostujícího vítězně. Náchod vyprovodil čistou čtyřkou. O dva góly vedl už o půli, ve druhé se dvakrát prosadili střídající hráči.

„Věděli jsme, že těžký zápas musíme po předešlých výsledcích zvládnout. Vzhledem k postavení soupeře v tabulce to nebylo jednoduché. Podařilo se nám dát rychlý gól, pak už byl zápas až na nějaké kratší pasáže, kdy soupeř hrozil, ale nevytvořil si žádné větší šance, pod naší taktovkou. Myslím, že jsme zápas vcelku zvládli a necháváme si doma zasloužené tři body,“ hodnotil duel Radek Lacina.

Podle hostujícího Jana Hubky, který nahradil známého Václava Kotala, rozhodl zápas hned první gól po standardní situaci. „Nahlodalo nás to, protože to byl gól zadarmo. Stejně tak druhý. Krajní záložník hraje míč nesmyslně dozadu, trefí spoluhráče a soupeř jde sám na bránu. Pak už bylo asi po zápase. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. Góly jsme si ale dali prakticky sami.“

Nelichotivý výsledek, jakému ještě v poločase nic nenasvědčovalo, přivezly Horky. Z Letohradu se vracely se zatím nejtěžší porážkou sezony. Východočeši nastříleli všech pět branek po změně stran.

Letohrad – Horky 5:0 (0:0)

Branky: 75. a 86. Kabourek, 54. Macek, 64. Boura, 88. Lorenc. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 2:0. Diváci: 130. Horky: Gabriel – Prokorát, Krčmář, Horák (68. Prykhodko), Zikmunda (83. Hon), Yaroshenko (58. Pánek), Dudla, Mbah, Borek, Tarasiuk, Bakayoko.

Kosmonosy – K. Hora 6:3 (2:3)

Branky: 43. z pen., 53. a 88. Fabián, 34. Podzimek, 85. Král, 90+3. Skramuský – 10. Pleva, 12. vl. Marek, 31. Saulich. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 0:1. Diváci: 200. Kosmonosy: Hartych – Podzimek, Žižka, Šimáček, Mašek, Maryška (46. Král), Fabián, Kohout (81. Motyčka), Marek (86. Smetana), Kubelka, Šulc (89. Skramuský).

Benátky – Náchod 4:0 (2:0)

Branky: 8. Komma, 38. M. Macek, 72. Šimek, 78. Boček. Rozhodčí: Šlajs. Bez karet. Diváci: 200. Benátky: Straka – Komma, Slicho, Šimeček, Borovička (82. O. Macek), Zedníček (70. Boček), Zabilanský, Bodlák (57. Zoubek), Kopa, M. Macek (82. D. Košek), Mansfeld (70. Šimek).