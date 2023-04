Po domácím nezdaru proti Ústí nad Orlicí a prohře v derby utkání v Dobrovici zvládli benátečtí fotbalisté dohrávku na půdě třetího Hlinska. Ve vyrovnané první půli se dostali do vedení díky brance Nigerijce Mbaha. Tři body posvětil ve druhém poločase po standardní situaci obránce Kopa, závěrečnou pečeť dal tříbodové výhře v nastaveném čase Zabilanský.

Divize C, 22. kolo: FK Dobrovice - SK Benátky (2:0), 15. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Hlinsko je pro benátecké fotbalisty historicky oblíbeným soupeřem, vždyť s ním ještě nikdy neprohráli. Domácí museli těsně před začátkem zápasu sáhnout ke změně. Jedničku v brance Doležala nahradil mladík Bureš. Ten ve 28. minutě neudržel Komárkovu střelu, kterou pouze vyrazil ke kopačkám hostujícího útočníka Mbaha, jehož střelu do odkryté části brány nestihl vykopnout vracející se Volf. Chvíli poté Bureš odčinil svoji malou chybičku, když vyrazil Jarošenkovu střelu z těsné blízkosti.

Hlavní trenér domácího týmu Slavík, společně s asistentem Krejčím, nedávným trenérem prvoligových Pardubic, sáhli do druhé půle ke dvěma změnám, s cílem posílit zejména ofenzívu, vždyť jejich svěřenci neměli v první pětačtyřicetiminutovce ani jeden střelecký pokus.

Novic Králíček, bývalý prvoligový hráč Slovanu Liberce, se ale vzápětí uvedl zbytečnou žlutou kartou. Benátky zahájily druhou půli Vobořilovým břevnem, o chvilku později střílel těsně vedle Zabilanský. Mrzet to ale Staňkovi svěřence nemuselo. Po rozehrané standardní situaci míč doplachtil ke Kopovi, který se nemýlil.

Jedenáct minut před koncem viděl od hlavního rozhodčího Štípka druhou žlutou kartu domácí Králíček, jenž tak svůj tým na závěrečných jedenáct minut oslabil. V pohodě hrající Benátky nepřipustily žádné komplikace. Naopak v nastaveném čase pláchl do přečíslení střídající Pažout, předložil míč nabíhajícímu Zabilanskému, který dal závěrečné razítko na přesvědčivou výhru svého týmu.

Řekli po zápase

Martin Slavík, trenér Hlinska: Setkaly se dva týmy z čela tabulky. Očekávali jsme těžké utkání, i vzhledem k tomu terénu, i když za zábradlím hřiště vypadalo, že je dobré. Bylo ale měkké a nerovné. Řekl bych, že do utkání jsme dobře vstoupili. Byl to rychlý, důrazný zápas. Zvítězil kvalitnější tým v koncovce, protože Benátky vstřelily tři branky, my žádnou. Trenérům i hráčům soupeře jsem pogratuloval.

Jan Kysela, asistent trenéra Benátek: Podali jsme nejlepší jarní výkon. V defenzívě jsme byli kompaktní, příkladně jsme bojovali. Celý tým chválím za nasazení. Z naší strany to bylo na úplně jiné úrovni než v předchozích zápasech. Rozdíl byl v tom, že proti nám nastoupil tým, který chtěl hrát fotbal a nehrál zezadu jako kupříkladu Ústí nad Orlicí nebo Dobrovice. Hra Hlinska nám vyhovovala. Hráli jsme z bloku od poloviny hřiště a chodili do brejků. Sbírali jsme odražené balóny, byli jsme silní na míči. Toto nás celý zápas zdobilo. Byli jsme z toho nebezpeční a Hlinsku nedovolili ani jednu nebezpečnou příležitost nebo i náznak šance. Celý tým musím pochválit za perfektní výkon od první do poslední minuty. Chtěl bych vyzdvihnout i střídající hráče, kteří nastoupili, byť jen na poslední minuty, a ještě se podíleli na vstřeleném gólu.

FC Hlinsko – SK Benátky 0:3 (0:1)

Branky: 28. Mbah, 60. Kopa, 90.+4. Zabilanský. Rozhodčí: Štípek – Vnuk, Zoufalý. ŽK: 4:3. ČK: 79. Králíček (Hlinsko). Diváci: 180.

Hlinsko: Bureš – Bečička, Šejvl, Zelinka, Křivka – Klika (46. Mayer), Pilný (46. Králíček), Volf (81. Hlouš), Formáček (67. Nevole), Portyš – Křižák (67. Nemšovský).

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Komma (88. Pažout) – Knobloch, Boček (88. Hájek), Vobořil, Komárek, Jarošenko (71. Slicho) – Macek (74. Mbah).

ONDŘEJ NEJEDLO