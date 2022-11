Divizní nováček bude ve skupině C zimovat na poklidném sedmém místě tabulky. Dobrovičtí fotbalisté ukopali v patnácti podzimních zápasech 22 bodů. V posledním kole přidali jeden překvapivý, když na hřišti vedoucího Liberce uhráli sympatickou remízu 2:2.

„Soupeř byl sice po celý zápas lepší na míči, my jsme ale dobře plnili taktické pokyny. Jedinou šanci jsme Liberci v podstatě nabídli v závěru prvního poločasu, kdy šel Mészáros sám na branku, ale v klíčovém momentu nás podržel brankář Bartoš. Tam se lámal zápas, kdyby domácí odskočili na 3:1, tak bylo asi zle,“ komentoval utkání hostující kouč Ondřej Murárik, jehož tým inkasoval obě branky z rohových kopů.

Dobrovičtí navíc jako jediní během podzimu dokázali béčko Slovanu obrat na jeho hřišti alespoň o bod. Domácí se dvakrát prosadili z rohového kopu, hosté dokázali na obě branky zareagovat vyrovnáním. Už v 7. minutě otevřel skóre domácí Hudák, za hosty odpověděl na konci kombinace do prázdné branky Volf. Remízový stav ale vydržel jenom sedm minut, po nichž ve 28. minutě vrátil libereckému béčku vedení Černický. Poslední slovo ale měli hosté, když Bora vyrovnal dvacet minut před koncem na 2:2.

Bitvu o přezimování v lepší polovině tabulky Kosmonosy nezvládly

„Bohužel si myslím, že jsme odehráli nejslabší utkání podzimu. Je to obrovská škoda, protože jsme posledními dvěma utkáními znehodnotili celý úspěšný podzim, který by byl fantastický, kdybychom to v neděli zvládli. Nicméně herně opravdu nejslabší výkon, v kombinaci jsme zaznamenali neuvěřitelné množství ztrát a obrovské chyby jak v ofenzivě, defenzivě, tak přechodové fázi. K tomu se přidaly ještě nějaké individuální chyby, které nás stály góly,“ komentoval zápas domácí lodivod Josef Petřík.

A dodal: „Jsme obrovsky zklamaní a doufám, že se připravíme na jaro lépe, protože už jsme dohrávali s omezeným počtem hráčů a někteří nastupovali i zranění, což se projevilo. Hrozně nás to mrzí, i přes průměrný výkon jsme měli čtyři stoprocentní gólové příležitosti, bohužel jsme to neproměnili. A soupeř nás trestal z mála situací, kdy vytěžil maximum a odvezl si bod.“

Podle Murárika mohli cukrovarníci odvézt i body tři: „Měli jsme tam ve druhém poločase nějaké zajímavé momenty, ale nakonec je remíza spravedlivým výsledkem.“

Kouč Picavy pak byl po zápase spokojený nejen s bodem, ale i s celým podzimním představením svého celku: „Z nováčků v divizi C jsme na tom nejlépe. Se sedmým místem a dvaadvaceti body jsme spokojení.“ A pokračuje: „Na začátku sezony jsme měli hodně nových hráčů, takže si to docela dlouho sedalo, ale postupně jsme se sehráli a začali jsme sbírat body. Ještě teď mě ale mrzí domácí ztráta s Trutnovem a v Náchodě. Měli jsme mít ještě o šest bodů víc.“

Slovan Liberec B – FK Dobrovice 2:2 (2:1)

Branky: 7. Hudák, 28. Černický – 21. Volf, 70. Bora. Rozhodčí: Beneš – Schmeiser, Papežík. ŽK: 40. Hudák, 50. Varfolomejev, 85. Daněk – 27. Mar. Sedláček, 29. Pečínka, 55. Klain, 58. Volf. Diváci: 80.

Liberec: Pešl - Daněk, Černický, Purzitidis, Juzvak - Mészáros (73. Kranthove), Polyák, Varfolomejev (60. Kop), Hudák, Šolc (60. Lupoměský) – Málek.

Dobrovice: Bartoš – Hubač, Mar. Sedláček, Pečínka, Bičiště, Kohout, Kučera (62. Zelinka), Kocourek (46. Bora), Klain (74. Horák), Mich. Sedláček, Volf (74. Herzán).