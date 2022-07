Druhý tým uplynulého ročníku krajského přeboru vstoupil do zhruba měsíc trvající přípravy s 23 hráči do pole a třemi gólmany. Spolu s členy úspěšného týmu dostávají šanci říct si o místo v kádru pro novou sezonu i někteří noví hráči – Jiří Horák, Ondřej Bičiště (naposledy Horky), Roman Herzán, Aleksandr Bora (Bohemia Poděbrady), Aleš Kohout (Kosmonosy), Michal Pažout (Brandýs), Pavel Král (Pěčice) a Adam Malík (Poříčany). Odchody zatím kouč nehlásí žádné.

Boleslavskou výhru nad Jihlavou okořenily parádní góly

Do úvodního mistráku ve Dvoře Králové Dobrovičtí tentokrát už na svém hřišti změří síly ještě s béčkem Pardubic (16. 7.), Mnichovým Hradištěm (20. 7.) a s Turnovem (24. 7.). Generálku pak odehrají 30. července ve Štětí v rámci předkola Mol Cupu.

A co v táboře staronového účastníka českých soutěží říkají na zařazení do převážně východočeské skupiny C? „To už je pro nás taková klasika, Dobrovice byla vždy v divizi C a jezdila spíše na východ,“ připomněl kouč Murárik, pro kterého je jediným překvapením nedávného aktivu zařazení Kosmonos do více středočeského béčka. „Je to škoda. Diváci na Boleslavsku budou ochuzení o zajímavé derby,“ zalitoval.

Oslavy v Bakově se povedly: domácí proti hvězdám, vybralo se i na charitu

FK Mladá Boleslav B - FK Dobrovice 1:0 (0:0)

Branka: 83. Vojta.

Dobrovice - 1. poločas: Bartoš - Horák, Marek Sedláček, Novotný, Bičiště - Kohout, Kučera, Král, Machů, Zelinka – Volf. 2. poločas: Kocmich - Prskavec, Marek Sedláček, Vrána, Bičiště - Zelinka, Bora, Michal Sedláček, Korec, Pažout – Herzán.