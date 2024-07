Máte už vybraný realizační tým? Do role asistenta jsem se nově domluvil na spolupráci s Jindrou Jägerem, kterého jsem v minulosti trénoval v ČFL. Do role trenéra gólmanů došlo k domluvě s Liborem Novákem, se kterým jsem spolupracoval již v Ostré, a vždy nám to klapalo. Role maséra a vedoucího mužstva zůstala u týmu beze změn.

Jak zatím probíhají první seznamovací týdny v novém působišti? Vše je naprosto v pořádku, všichni hráči poctivě pracují. Kádr máme z větší části poskládaný, tudíž se můžeme soustředit na to, se co nejlépe připravit na soutěž.

„Po nějaké době mi trénování začalo chybět a Milan Pechanec (sekretář klubu) se mi ozval v době, kdy jsem byl rozhodnutý se k fotbalu vrátit a jen jsem čekal na nabídku, která by mě oslovila,“ přiblížil fotbalový stratég z Benátek zrod nejnovějšího angažmá v jeho už více než dvacet let trvající trenérské praxi.

Potkal jste se v Kosmonosech s nějakými hráči, s nimiž jste už dříve společně působil?

Ano potkal. Je zde několik hráčů, které jsem v minulosti již trénoval - Hošťálek, Šimáček už v týmu byli, plus nově jsem si přivedl po zkušenosti z předešlých angažmá Smetanu, Šimka, Kamlacha a Hudce.

Trenérskou změnu v Kosmonosech jste prý propálil na sociální síti, váš předchůdce Michal Mašek chtěl svůj konec oznámit o něco později a konec sezony to prý i ovlivnilo. To určitě nebyl váš záměr, že?

Nevím, jestli to ovlivnilo konec sezony v Kosmo, ale pokud ano, tak asi pozitivně. Poté, co jsem toto zveřejnil, Kosmo většinu zápasů vyhrály a nakonec se z boje o udržení dostaly do středu konečné tabulky. Ale vážně, cíl mého zveřejnění byl úplně jiný. Poslední měsíce jsem totiž přislíbil pomoc Markovi Maříkovi v Benátkách. Mimo jiné jsme spolupracovali i ohledně hledání nových posil pro jejich A-tým a já s několika hráči směrem k Benátkám i jednal. Chtěl jsem, aby veřejnost věděla, že se má role po dohodě v Kosmonosech naprosto změnila.

Pavel Jícha

Bydliště: Benátky nad Jizerou

Narozen: 22. února 1973

Stav: ženatý

Děti: dvě dcery

Zaměstnání: OSVČ

Znamení: ryby

Další oblíbené sporty: nohejbal, tenis

Zájmy: rodina, turistika, cestování

Určitě jste sledoval Kosmonosy v závěru sezony, tak co vám zápasy a třeba i celkově umístění napověděly?

Kosmonosy sleduji po celé tři roky, co postoupily do divize, a především za ty první dvě sezony před nimi smekám klobouk. Co jsem vnímal jako problém z poslední sezony, byl nedostatek hráčů v obdobné kvalitě, které Kosmo směrem k A-týmu měly k dispozici. Na tom jsme se snažili zapracovat a věřím, že se nám to povedlo.

Jaký styl fotbalu je vám jako trenérovi blízký a mohou se na něj těšit v Kosmonosech?

Za dobu, co fotbal dělám, jsem vždy chtěl po svém týmu, abychom se prezentovali hrou, která má hlavu a patu. Na tom se u mě nic nezměnilo. Samozřejmě jsem si vědom, že v dospělé kopané jde zejména o výsledky. A to bude i náš cíl, kterému přizpůsobíme dostupné herní styly.

Už jste zmínil, že si nejspíš přivedete i nějaké své posily do týmu…

V tuto chvíli máme v kádru sedm hráčů, se kterými jsme domluveni na angažmá, a jednoho ještě chceme přivést. Všechno to jsou hráči, které jsem již v minulosti trénoval nebo je znal ze svého působení v FK Mladá Boleslav.

Dá se už říci, jaké ambice budete s Kosmonosy mít?

Určitě bychom se chtěli pohybovat v první polovině tabulky.

Kosmonosy až dosud narážely v soutěži na „vaše“ Benátky, což se nyní nestane, tak co říkáte na to, že se Benátky konečně vrátily do ČFL?

V Benátkách bydlím, mnoho let jsem zde trénoval a všechny, co tu fotbal dělají, velmi dobře znám. Většinu z nich řadím mezi své přátelé, tudíž k jejich postupu do ČFL upřímně gratuluji. Je to posun tam, kam Benátky jednoznačně patří jak kvalitou, tak jedinečným zázemím. Samozřejmě jim přeji vše nejlepší a kolikrát se rád zajdu na jejich zápasy podívat.