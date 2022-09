Byť na skóre to nebylo vidět, hrál se podle něj zápas dvou rozdílných poločasů. „Začali jsme náporem, kdy hned v úvodu vytáhl domácí gólman Maškovu střelu pod břevno na roh. Hrozili jsme zejména ze standardních situací, kdy se do šancí dostali Kubelka, Fabián a Prieložný,“ popsal Mašek, co předcházelo úvodní trefě ve dvacáté minutě, to už se po rohu Maška v tísni hlavičkující Fabián nemýlil. „Utkání jsme měli pod kontrolou, jen jsme bohužel nepřidali další branku a těsně před přestávkou jsme inkasovali z rychlého ojedinělého útoku domácích,“ mrzelo Maška.

Akce, při níž se Pražané za čtvrt minuty učebnicovou kombinací dostali od vlastního brankáře až do gólové pozice, se na hře hostujícího celku podepsala. „Druhý poločas byl z naší strany nervózní, plný chyb a nepřesností,“ potvrdil trenér Kosmonos, co se po hodině hry promítlo i do skóre. Hosté špatně bránili rohový kop a domácí tečovanou střelou zpoza šestnáctky otáčeli.

Ve snaze o vyrovnání Kosmonosy vrhly síly do útoku, prostřídaly a začaly hrát na riziko. Vyplatilo se. Kubelka po nadýchaném centru od Prieložného volejem do protipohybu brankáře srovnal. „Nutno ale popravdě říct, že jsme do té doby se štěstím přežili několik brejkových situací domácích,“ připomněl Mašek.

Také jeho tým mohl soupeře potřetí potrestat, a to především s vypršením základní hrací doby. Pajer ale penaltu nařízenou za podražení Podzimka poslal jen do padajícího brankáře Pražanů. Nenavázal tak týden starou exekuci a hattrick vstřelený Vilémovu.

6. kolo: Louny - Slaný 2:1 (2. Zícha, 44. Kovalčík - 31. Sadyk), Cheb - Český Brod 0:1 (54. Minárčin), Štětí - Meteor Praha 1:1 (56. Mešič - 66. Sůra), Neratovice - Libiš 2:1 (50. z pen. Chlumecký, 56. Dobiáš - 21. Lohoyda), Újezd Praha 4 - Chomutov 2:1 (44. Jankú, 83. Jeřábek - 78. Kibal), Vilémov - Česká Lípa 1:1 (77. Zima - 61. Kazda), Admira Praha B - Kosmonosy 2:2 (43. Kulhavý, 60. Novák - 21. Fabián, 66. Kubelka), Březová - Kladno 1:0 (88. Kursa)