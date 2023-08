Jednomu ze tří divizních celků z Boleslavska tak návrat do skupiny C, v níž na jaře 2022 končil stejně jako o rok později v béčku na čtvrtém místě, nevyšel. Nejvyšší porážka za poslední bezmála tři roky - od sedmičky v Benátkách - jako by demonstrovala, že se Kosmonosům mezi staronové soupeře včetně dvou okresních příliš nechtělo.

„Hlavně po stránce cestování z toho nejsme nadšení,“ potvrdil kouč Mašek i nedávná slova předsedy klubu Petra Bernarda: „Okresní derby jsou jedna věc, ale co se týká dojezdů, vyhovovala nám spíše skupina B s několika středočeskými a pražskými soupeři. Jinak obě jsou asi stejně vyrovnané,“ srovnával krátce po aktivu.

Byť by si v Kosmonosech rádi zopakovali umístění na úrovni předešlých dvou let, podle Maška bude sezona spíše o konsolidaci kádru. „Hodně jsme omladili,“ objasnil a přidal i konkrétní a podle něj přirozený pohyb v kádru, který byl už delší dobu spolu: „Odešel Kořínek (do A-třídních Poděbrad), skončil Marek a Pajera máme dlouhodobě nemocného. Rozjezd bude těžký,“ očekává při absenci dvou nejlepší loňských střelců mužstva (Kořínek 19, Pajer 16).

Sestava Kosmonos: Šteiner – Hošťálek, Hrdlička, Šimáček (73. Trajkovski), Mašek, Pivazi (Havlas), Fabián, Prieložný, Král (58. Straka), Kubelka (58. Podzimek), Strnad (73. Hradec)

Příchozí hráči? „Chceme pracovat hlavně s mladými, což si myslím umíme. Proto jsme nešli cestou vysloužilých, sice kvalitních fotbalistů, kterým je přes třicet let. Máme mladé kluky z Boleslavi, kteří prošli dorosteneckou ligou,“ předeslal trenér Kosmonos a počítá s tím, že jejich zapracování si vyžádá nějaký čas. „Bude to běh na delší trať. Kvalitní sice jsou, ale přechod mezi dorosteneckou a dospělou soutěží je velký. Musíme být trpěliví a dávat jim šance. Sedne si to, ale bude to chvíli trvat,“ má jasno kormidelník.

Jeho prodlouženou rukou na hřišti bude i nadále hlavně exligista Tomáš Fabián. „Pro mladé je to lákadlo, že si s ním mohou zahrát. Pokud Tomáš bude zdravý, může jim ještě hodně předat,“ je přesvědčený Michal Mašek. Jak a jestli tahle sázka Kosmonosům vyjde, ukáže sezona…