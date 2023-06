O jarní neporazitelnost na domácím hřišti se na předposlední pokus připravili fotbalisté Kosmonos. Utkání 28. divize B rozhodla ve prospěch hostů z pražského Meteoru jediná změna skóre. Už po čtvrthodině hry se o ni postaral Lízálek.

„Tragický první poločas nás připravil o jakýkoli bodový zisk,“ měl jasno trenér Kosmonos Michal Mašek a svá slova rozvedl: „Prvních pětačtyřicet minut jsme hráli bez zájmu, nasazení, s nulovým pohybem. Z naší hry se vytratilo vše, co nás na jaře zdobilo a přinášelo nám body. Soupeř, mimochodem velmi kvalitní, se zaslouženě dostal do vedení a šel do kabin s těsným náskokem.“

Přestože druhý poločas byl z domácího pohledu o něčem jiném, výsledek už se nezměnil. „Po důrazné promluvě a vystřídání jsme se herně zvedli, dostali jsme se do pěti až šesti vyložených brankových příležitostí, dvakrát nastřelili tyč, ale to bylo nakonec z naší strany vše. Za výkon z prvního poločasu, na úrovni výkonu staré gardy, jsme si dnes víc nezasloužili,“ připomněl Michal Mašek.

SK Kosmonosy – Meteor Praha 0:1 (0:1)

Branka: Lízálek. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 3:3. Diváci: 110.

Kosmonosy: Šteiner – Hošťálek, Hrdlička, Šimáček, Mašek, Pivazi (57. Motyčka), Fabián, Prieložný, Kořínek (57. Král), Kubelka (79. Omerbegovič), Pajer.