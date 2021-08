Karel Kozma, fotbalista Kosmonos. Věk rovných třicet let. Odchovance FK Mladá Boleslav ve slibně rozjeté kariéře zastavila četná zranění, a tak se nyní naplno věnuje své fotbalové akademii.

Jeho bratr, Daniel Kozma. V pětadvaceti letech dělá kapitána v týmu jedenáctinásobného československého mistra. V pražské Dukle.

Vloni si mohli v rámci druhého kola českého MOL Cupu kopnout proti sobě. Jenže Kosmonosy prohrály zápas úvodní rundy s pražskou Aritmou v penaltovém rozstřelu a na bratrovražedný souboj tak nedošlo. A sen o vzájemném zápase se rozplynul.

Jenže teď do hry vstoupila náhoda podruhé. Kosmonosům totiž los přihrál v letošním ročníku poháru do cesty Duklu znovu. Tentokrát však bez žádného ale. Pražskou Duklu totiž přivítají na svém hřišti už v prvním kole poháru. A to již ve středu 11. srpna. Hrát se bude na kosmonoském stadionu od 18 hodin.

Byla to náhoda nebo spíš osud? „Asi osud. Už vloni jsme se na zápas těšili, ale oni vypadli smolně na penalty. Proto jsme oba moc rádi, že na zápas po roce přeci jenom dojde,“ hlásí kapitán Dukly před zápasem v Kosmonosech. „Je to neskutečná náhoda, že jsme dostali zase bráchu. Ještě jsme proti sobě nikdy v životě nehráli. Pro mě je to skvělý zápas na sklonku kariéry,“ sdílí bratrovu radost starší z dvojice.

Ten má však před středečním zápasem mírnou zdravotní komplikaci: „Už tři týdny laboruji s lýtkovým svalem, tak snad se dám do středy do kupy.“ Jeho mladší bratr má však jasno: „Já si myslím, že trošku simuluje, že se bojí.“ Ale jedním dechem dodává: „Snad se dá do pořádku. Byla by škoda o takový náboj před zápasem přijít.“ Záležet také bude, jak se ke konfrontaci postaví oba trenéři, zda Kozmy proti sobě na hřiště opravdu v jeden čas postaví.

Oba jsou velkými fanoušky toho druhého. „Oba jsme podobné typy hráčů, takže jsem ho odmalička sledoval. Bohužel jeho kariéru ovlivnila častá zranění. Já ho teď plně podporuji v jeho práci s akademií,“ hlásí Duklák Daniel. A Karel? „Od doby, co jsem upustil od svojí kariéry naplno prožívám tu jeho. Všechny úspěchy a teď také jeho vážné zranění. Všechno spolu probíráme a ví, že se na mě může se vším obrátit.“

Teď spolu ale zrovna nemluví… „Od soboty nemám bráchu!“ hlásí oba svorně s tím, že od víkendu spolu nemluvili a společnou řeč dají až večer po zápase. Ten podle nich hodně ovlivní jeho úvod. „Scénářů je hodně, ale bude záležet na začátku utkání. My nemáme co ztratit, a čím déle to bude 0:0, tím by oni mohli být nervóznější,“ hlásí kosmonoská polovina bratrské dvojice. Úplně stejně to vnímá i ústy svého kapitána tábor hostů: „Je to pohár, stát se může cokoliv. My jsme samozřejmě velký favorit toho zápasu. Klíčové bude chytit úvod a nepustit je třeba z nějaké standardky do vedení.“

Bratři Kozmové nastoupí ve středu proti sobě v prvním kole MOL CupuZdroj: SK Kosmonosy

A jak se vůbec chystá druholigová Dukla na neznámého soupeře? „Trenér už ode mě nějaké informace zjišťoval. Ale více méně se v přípravě soustředíme na sebe a naši hru,“ prozrazuje Daniel Kozma. Ten má v posledních dnech hodně napilno. Kromě zápasu proti bráchovi se ještě stihl v sobotu zasnoubit. „Všechno dopadlo dobře, přítelkyně byla šťastná a řekla ano, takže už je z ní snoubenka. A to bylo taky naposledy, kdy jsme s bráchou mluvili,“ dodává kapitán Dukly.

Celý zápas pak má kromě sportovního ještě také díky oběma bratrům jeden podtext. A to ten charitativní. „Věříme, že přijde hodně lidí, tak jsme ještě vymysleli, že bychom mohli fotbalem někomu pomoci,“ vypráví Karel Kozma. „Znám jednu holčičku z Kosmonos, která má zdravotní problémy a na kterou bychom během zápasu uspořádali sbírku. Podpořil nás v tom domácí klub, ale také soupeř. Dukla nám dála nějaké prezenty a také kluci v kabině prý nějakou částku vyberou,“ dodává Kozma starší.