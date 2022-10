Ve třinácté minutě si hostující Baláž v pokutovém území naběhl do stopera Pajera a pískala podle domácích sporná penalta. Kanonýr Halbich ji s přehledem proměnil - 0:1. O deset minut později mířil těsně vedle domácí branky Havel. Pak se do šance dostal domácí Kubelka, který mířil do šibenice, jenže gólman Král byl na místě. Ve 34. minutě se českolipský Šimon probojoval do vápna, obešel i gólmana, jenže pak jej zezadu postrčil Hošťálek a byl z toho pouze rohový kop.

Obrazem: Zase o gól. Boleslavské béčko v Ústí Vojtovu stíhačku nedotáhlo

Na začátku druhé půle se rychle trefil Bulejko po centru od Halbicha - 0:2. Následovalo sólo Halbicha, který trefil jen gólmana Šteinera. V 71. minutě ukázal své brankářské dovednosti českolipský gólman Král, když se Pajer dostal za obranu a chtěl vystřelit. Král mu skočil pod nohy a míč mu sebral. V nastaveném čase nebezpečně vystřelil Ješeta, domácí gólman jeho přízemní střelu vyrazil až za postranní čáru.

SK Kosmonosy - FK Arsenal Č. Lípa 0:2 (0:1)

Branky: 14. z pen. Halbich, 46. Buljeko. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 3:2. Diváci: 150.

MIROSLAV DALÍK