/FOTOGALERIE/ Trefa jedné ze zahraničních akvizic stanovila ještě v průběhu prvního poločasu konečný výsledek divizního utkání dvou sousedních rivalů. Horky se vítězstvím 1:0 vyhouply po deseti kolech v tabulce skupiny C na sedmé místo - o bod právě před osmé Benátky. Spokojenější tak ze zhruba dvou stovek diváků odcházeli ti, kteří přáli domácím.

