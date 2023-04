Otřepané klišé, že derby nemá favorita, platilo také v divizním souboji dobrovických fotbalistů proti patnáct kilometrů vzdáleným Benátkám nad Jizerou. Rozdílovým faktorem byl domácí kanonýr Marek Volf, autor dvou branek a jednoznačně nejnebezpečnější hráč tohoto souboje. I díky jeho příspěvku Dobrovice podruhé na jaře vyhrála, hosté z Benátek nad Jizerou naopak podruhé za sebou padli.

Divize C, 22. kolo: FK Dobrovice - SK Benátky (2:0), 15. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Přitom vstup do utkání patřil benáteckým hráčům. Hned ve třetí minutě se uvolnil Nigerijec Mbah a míč z jeho kopačky usměrňoval Macek hlavou do břevna domácí brány. Hosté sice měli o krapet více míč na svých kopačkách, pro Bartošovu bránu ale nebezpečí nehrozilo. Postupem času se začala hra vyrovnávat a zahřmělo také před zkušeným benáteckým brankářem Strakou, který tentokrát dostal přednost před svým kolegou Dědkem. Pokus hlavičkujícího Volfa ale Straka zneškodnil.

Dobrovice – Benátky 2:0 (1:0)



Branky: 36. a 75. Volf. Rozhodčí: Bahník – Milner, Šimeček. ŽK: 4:2. Diváci: 350.



Dobrovice: Bartoš – Hubač, Pečínka, Marek Sedláček, L. Janovský – Kohout (72. Pánek), Bora (62. Král), Horák, Michal Sedláček (72. Klain), J. Janovský (81. Novák) – Volf (81. Tomíček)



Benátky: Straka – Slicho (46. Jarošenko), Kopa, Glöckner – Zabilanský (80. Komma), Vobořil, Boček (58. Pažout), Komárek (70. Borovička), Bodlák (70. Knobloch) – Mbah, Macek

Zdviženým prstem pro Staňkovi svěřence byl únik Jakuba Janovského, nebezpečí dokázal zažehnat vracející se obránce Glöckner. Devět minut před poločasovou přestávkou už se ale Picava radovala. Jakub Janovský odcentroval z levé strany a naskakující Volf mířil naprosto přesně. Chvíli poté mohl zasadit opařeným hostům další úder Kohout, který minul vzdálenější tyčku.

Začátek druhého poločasu orámovala střela benáteckého Bočka, které mnoho nechybělo, aby měla přívlastek gólová. Brankář Bartoš sledoval, jak míč z kopačky jeho bývalého spoluhráče z Dobrovice míří vedle tyče.

Domácí pod dojmem jednobrankového vedení nikam nespěchali, hosty naopak brzdila častá nepřesnost a s blížícím se koncem zápasu také herní křeč. Jasně to dokumentuje akce čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby. Centr Jakuba Janovského srazil obránce Glöckner do protipohybu svého brankáře Straky, míč se následně od tyče odrazil k dobíhajícímu Volfovi, který prokázal instinkt zabijáka a svým druhým gólem vydláždil cestu ke třem bodům.

Závěr utkání charakterizuje marná snaha Benátek o kontaktní gól. Pozorní domácí druhý tým divizní tabulky C do nebezpečných šancí nepouštěli a v poklidu dokráčeli k vítězství, na které čekali téměř měsíc a půl. Stínem utkání je nepříjemné a nešťastné zranění zkušeného hostujícího obránce Borovičky z nastaveného času druhé půle, který kvůli poraněnému kolenu utkání nedohrál.

Očima trenérů

Ondřej Murárik, Dobrovice: Bylo to těžké utkání se silným soupeřem. Poradili jsme si s tím výborně. Řekl bych, že v prvním poločase jsme vyhráli 4:1 na šance. I když, kdyby Benátky vstřelily z první příležitosti branku, bylo by to těžší. Tu jsme ale přežili, a poté si sami čtyři vytvořili. Bohužel jsme ale jen jednu proměnili. Mohlo to být minimálně 2:0. Potřebujeme střílet branky, ale v poločase jsme byli ve vedení, což bylo dobré. Druhý poločas byl podobný. Pod tíhou vedení jsme trošku více zalezli. Vstřelili jsme druhou branku a nevybavuji si, že by Benátky měly nějakou gólovou příležitost. Zápas jsme zvládli dobře takticky odzadu a zaslouženě vyhráli.

Tomáš Staněk, Benátky: Podruhé za sebou je to pro nás velké zklamání. Utkání jsme nezvládli, je to stále stejné. Máme problém, když soupeř takto brání, víceméně v jedenácti lidech. Měli jsme absenci kvality v předfinální a ve finální fázi. Myslím si, že na šance to bylo vyrovnané, avšak prohrajeme 0:2. Musíme zlepšit kvalitu a důraz ve velkém vápně, jak v ofenzívě, tak i v defenzívě. Přesně tohle nás stojí body. Musíme se z toho oklepat, protože nás čekají dva těžké zápasy venku. Je potřeba začít hrát poctivý fotbal a sbírat body, protože jinak to nejde.

ONDŘEJ NEJEDLO