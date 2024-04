/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražské Spoje byly jedním ze tří týmů, se kterými benátečtí fotbalisté na podzim ztratili body. Bezbranková remíza z benátecké půdy vztyčila varovný prst také před odvetou. Na své půdě Spoje Benátkám cestu ke třem bodům rozhodně neusnadnily. Díky proměněné penaltě Miskoviče se dokonce dostaly do vedení. Brzy nato ale vyrovnal Macek a druhá půle už byla pod taktovkou svěřenců trenéra Staňka. Ti vstřelili dvě branky, otočili stav na svoji stranu a po zásluze si z hlavního města odvezli všechny tři body.

Divize: Spoje Praha - Benátky nad Jizerou. | Video: Deník/Michal Káva

Vstup do utkání patřil domácím hráčů, kteří si při svém mírném tlaku vypracovali několik rohových kopů, se kterými si ale benátecká obrana věděla rady. Hosté kontrovali Hájkovou střelou zpoza vápna, ta ale letěla nad bránu. Snad jen krok následně scházel hostujícímu Fabiánovi, aby v pokutovém území dostal míč pod kontrolu a doklepl ho do odkryté části brány. Nestalo se a udeřili domácí. Po faulu brankáře Dědka na unikajícího Baisu nařídil hlavní rozhodčí Ikizgül pokutový kop. Ten si vzal na starost Miskovič, poslal Dědka na druhou stranu a s přehledem proměnil.

Vedení týmu někdejšího benáteckého trenéra Jarolíma mělo ale jen jepičí život. Už o dvě minuty později totiž Fabián ve vápně sklepl míč pro Macka, který ho poslal do horní poloviny brány. Za nerozhodného stavu také obě mužstva odcházela do kabin.

Oba trenéři využili o poločasové přestávce jednu možnost střídání. Pakliže do úvodní pětačtyřicetiminutovky vstoupili lépe domácí, ve druhém poločase se karta obrátila. Hosté se dostali do mírného tlaku, ze kterého vzešla zajímavá Duchova střela, jež musel Tkačenko vyrazit na rohový kop. Po něm odvrátili domácí míč jen k Zabilanskému, jehož střelu tečoval obránce Prychodko do protipohybu brankáře Tkačenka a hosté se ujali vedení.

Od této chvíle měli Staňkovi svěřenci zápas pevně ve své moci, častěji drželi míč a Tkačenko byl určitě zaměstnanějším mužem mezi tyčemi. Krotit musel další Duchovu střelu i Fabiánův štiplavý pokus. Do trháku mohl poslat hostující tým Macek, bližší tyčku ale minul. Definitivní hřebíček zatloukl čtyři minuty před koncem Jimmy, který si pohrál s brankářem Pražanů a neomylně zasunul míč potřetí za brankovou čáru.

Trenéři po utkání

Lukáš Jarolím, Spoje Praha: Hosté vyhráli zaslouženě, protože si vypracovali více šancí. Sice jsme se dostali do vedení, avšak soupeř snad za minutu vyrovnal. Druhý gól na začátku druhé půle nás srazil, od té doby jsme si už nebyli schopni nic vypracovat.

Tomáš Staněk, Benátky: Na můj vkus jsme v prvních pětadvaceti minutách neměli úplně pevnou půdu pod nohama. Nějak jsme se rovnali s tímto terénem. Bránili jsme, soupeř měl takový plochý tlak, zahrával hodně rohových kopů a vypracoval si také jednu brankovou situaci. Když už jsme se začínali dostávat do hry, zabrzdil nás pokutový kop, který byl jednoznačný. Řekl bych, že to byla chyba našeho brankáře. Tím jsme Spoje posadili do sedla. Naštěstí se nám prakticky z protiútoku do dvou minut podařilo vyrovnat. Myslím si, že to byl zlomový moment zápasu. O pauze jsme si něco řekli a ve druhé půli jsme předvedli velmi dobrý výkon jak směrem do defenzívy, tak i ofenzívy. Vyšlo nám to. Kluci zaslouží za druhý poločas absolutorium. Výkon ze druhé půle musíme zopakovat příští týden, kdy nás čeká velmi nepříjemný soupeř z Turnova.

TJ Spoje Praha – SK Benátky nad Jizerou 1:3 (1:1)

Branky: 33. z pen. Miskovič – 35. Macek, 51. Zabilanský, 86. Jimmy. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Ikizgül – Bečvář, Svoboda. Diváci: 100.

Spoje Praha: Tkačenko – Bican, Prychodko, Kubek, Lemák – Žul (83. Jirák), Hončarenko, Miskovič, Bajsa (61. Rusnak) – Ladra (46. Janoševič), Ugwu.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Hell, Bodlák (89. Poustecký) – Fabián (90+1. Mlynka), Vobořil, Šimeček, Hájek (46. Komárek), Duch – Macek (77. Jimmy).