Výhra, která se nerodila snadno. Benátečtí fotbalisté museli podruhé za sebou v domácím prostředí dotahovat. Oproti zápasu proti Vysokému Mýtu se jim to v souboji proti dalšímu východočeskému týmu z Trutnova podařilo. Ve druhé půli svého soupeře jednoznačně přehráli, vstřelili tři branky, několik dalších stoprocentních šancí ještě nevyužili a po zásluze tak oslavili tříbodový zisk.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Poprvé v letošní sezoně vyslali domácí trenéři od první minuty do zápasu nigerijského útočníka Jimmyho, jenž si o základní sestavu řekl díky povedené druhé půli utkání v Čáslavi. Potěšitelnou zprávou pro domácí lavičku bylo uzdravení kapitána Šimečka, jehož start byl dlouho nejistý. Oproti tomu absentoval Poběrežský. Hosté postrádali útočníka Brejchu, který si v minulém zápase proti Velkým Hamrům natáhl sval.

Benátečtí fotbalisté od úvodu utkání diktovali tempo hry. Už ve 4. minutě pálil trutnovský odchovanec v benáteckých službách Daniel Duch a Hofírek musel poprvé v tomto zápase zasahovat. I přes platonický tlak domácích udeřilo na druhé straně. Hostům k tomu stačil první rohový kop, po němž Zieris našel patičkou Sapára a ten první střelou mezi tyče ve 21. minutě poprvé pokořil brankáře Dědka. Opaření domácí museli o malou chvíli déle čelit nepříjemnému brejku, Trávníček ale přes bránícího Hella nedostal míč na útočného kolegu Horčičku.

Deset minut před poločasovou přestávkou přeletěl Fabiánův centr bránícího Mařase, za ním stojící Bodlák ale nemířil přesně. Do podobných míst mířil o minutu déle také Fabián, kterého pěkně vysunul Jimmy, následně si jeden z nejzkušenějších benáteckých hráčů poradil se dvěma protihráči, bránu ale minul.

Ve 40. minutě pořádně zahřmělo na druhé straně. Štěpánek se dokázal uvolnit mezi benáteckými obránci a mířil na brankáře Dědka, který vyrazil balon na rohový kop.

Domácí trenéři udělali o poločasové přestávce dvě změny a hned od úvodu se pořádně zakousli do východočeského soupeře. První velký závar před Hofírkem zůstal nevyužit. Chvíli poté ale cosi pronesl útočník Horčička směrem k hlavnímu rozhodčímu Janu Benešovi, který mu za přílišné řečnění udělil žlutou kartu a nařídil přímý kop. Bodlák ho rozehrál s kapitánem Šimečkem, jehož technická střela skončila pod břevnem trutnovské brány.

Benáteckým hráčům narostla křídla. Bodlák posadil svůj centr na hlavu Fabiána, na brankové čáře se ale zaskvěl Hofírek. V 59. minutě postupoval na trutnovského brankáře zcela osamocený Daniel Duch, který ale minul vzdálenější tyčku. Daleko ke gólu nebyl ani útočník Macek, od nějž se míč odrazil k soupeřovu brankáři. Dvacet minut před koncem zabrnkal brankář Hofírek na nervy svých spoluhráčů, když odkopem trefil Macka, od nějž se ale míč odrazil těsně vedle brány.

O minutu později hostující Sapár v pokutovém území podrazil výborně hrajícího Fabiána a hlavní rozhodčí Jan Beneš ukázal na penaltový puntík. Míč si postavil Bodlák a s ledovým klidem nařízenou penaltu proměnil. Chvíli poté přišla velká komplikace pro východočeský celek, když byl po druhé žluté kartě vyloučen záložník Knap. Benátečtí svírali utkání pevně ve svých rukou a ještě jednou udeřili. Na rohový kop střídajícího Hájka si naskočil Fabián a korunoval svůj výborný výkon vstřelenou brankou.

Vzápětí mohli domácí hráči postupovat do rychlého brejku. Unikajícího Mlynku zastavil faulem Balcar, který s červenou kartou následoval spoluhráče Knapa předčasně do kabin. Závěrečné minuty se už spíše jen dohrávaly, o vítězi totiž bylo rozhodnuto.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Hráčům nemám, co bych vytkl. Dobře jsme se na Trutnov připravovali. Jeho postavení v tabulce, bodový zisk a poměr vstřelených a obdržených gólů, neodpovídá jejich kvalitní hře. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Byl pro nás ještě těžší, protože jsme po rohovém kopu prohrávali. Hosté hráli v hlubokém bloku, se kterým jsme si v prvním poločase nevěděli příliš rady. Přesto si myslím, že jsme měli kopat pokutový kop po ruce a vypracovali si asi tři příležitosti, se kterými jsme mohli naložit lépe. Zahrávali jsme také docela dost rohový kopů. První půli jsme tedy prohráli 0:1. V kabině jsme hráče spíše uklidňovali, protože jsme věděli, že se tento zápas dá zvládnout. Měli jsme na hřišti větší kvalitu, než měl soupeř. Trošku nám pomohlo i střídání. Pokud soupeř hraje v takto hlubokém bloku a vede, potřebovali jsme dostat více výjezdů směrem od stopera, abychom hosty ze středu hřiště více přečíslovali. Proto jsme udělali rošádu, že jsme dali Kopu doprostřed a na trávník poslali Zabilanského, což se nakonec ukázalo jako správné. Myslím si, že ve druhém poločase nebyl co řešit. Ač říkám, že Trutnov má kvalitu, líbí se mi, jak hraje a napadá, dneska tu mohl dostat šest branek, to je bez debat. Vyloučení hostujících hráčů byla správná. Náš tým ale opět nedal samostatný nájezd na brankáře, dvě šance měl Macek. Pokud by to dnes skončilo 6:1, nikdo se nemohl divit a asi by to odpovídalo dění na hrací ploše.

Vladimír Marks, Trutnov: Pro nás to byl těžký zápas. Moc dobře víme, kde se nachází Benátky a kde my. Přesto jsme sem jeli získat nějaké body. Věděli jsme, že to bude náročné, o to více mě mrzí způsob, jakým jsme prohráli. Po prvním poločase jsme vedli 1:0 a hráli relativně to, co jsme chtěli. Víme, že jsou Benátky silné ve standardních situacích, přesto jsme jim je věnovali naší neukázněnou hrou. Od stavu 2:1 to převzali do svých rukou jiní než hráči. Dohrál se zápas, v němž Benátky zaslouženě vyhrály.

SK Benátky nad Jizerou – MFK Trutnov 3:1 (0:1)

Branky: 48. Šimeček, 72. z pen. Bodlák, 87. Fabián – 21. Sapár. Rozhodčí: J. Beneš. ŽK: 1:5. ČK: 77. Knap, 88. Balcar (oba Trutnov). Diváci: 130.

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner (46. Zabilanský), Komma – Šimeček (82. Komárek), Vobořil, D. Duch (73. Hájek) – Bodlák (73. Mlynka), Jimmy (46. Macek), Fabián

Trutnov: Hofírek – Mařas (77. Š. Duch), Zieris, Sapár (83. Balcar) – Zezula, Knap, Jirousek (64. Bičiště), Štěpánek – Trávníček, Horčička, Čechovič (77. Doležal)