Stále neinkasovali a mají plný počet bodů. Benátečtí fotbalisté zvládli před vlastními diváky zápas proti nováčkovi divizní skupiny C – královéhradecké Slavii. Lví zásluhu na tom má obránce Glöckner, který vstřelil v třetím po sobě jdoucím zápase třetí branku, navíc se vždy jednalo o góly vítězné. V samém závěru pak výhru středočeského týmu 2:0 pečetil střídající Holakovský, pro nějž to byla první branka v benáteckém dresu.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Benátky v úvodu sezóny tak trochu bojují se střeleckou potencí, to je ale prakticky jediná vada na kráse. Staňkovi svěřence hřeje získaných patnáct bodů, ty poslední přibyly ze zápasu proti Slavii Hradec Králové. V každém případě se nejednalo o vůbec jednoduchý zápas.

Rychlé vedení Dobrovici zhořklo, nepomohla ani penalta

První poločas se vyznačoval spíše bojem, než nějakým zajímavým fotbalem. Jasně to dokumentuje nula střel, mířících mezi tyče, od obou týmů. Přesto za zmínku stojí nebezpečná hlavička hostujícího obránce Matese nad břevno či příležitost Macka, kterému posadil míč na hlavu Knobloch. Benátecký útočník ale mířil o kousek vedle vzdálenější tyčky. Kaňkou první půle je tržná rána na hlavě domácího záložníka Hájka, jehož čelo zdobí jeden steh.

Benátky - Sl. Hr. Králové 2:0 (0:0)

Branky: 49. Glöckner, 85. Holakovský. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 3:2. Diváci: 160.

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Bodlák (46. Poběrežský), Hájek (30. Komárek), Vobořil, Knobloch (46. Jarošenko), Komma – Mlynka (46. Jimmy), Macek (73. Holakovský)

Slavia Hr. Králové: Vaníček – Hlušička (57. Šejvl), Mates (87. Málek), T. Kabeláč, Strasser – Vošlajer (87. Kundrt), Tomek (57. Řezáč), J. Kabeláč, Rajnoch (75. Krotil), Matsaberidze – Novotný

Nespokojený s první půlí byl zejména domácí trenér Staněk, který o pauze sáhl hned k trojímu střídání. Pouhé čtyři minuty druhé pětačtyřicetiminutovky stačily k tomu, aby se v Benátkách slavilo. Kommův centr z přímého kopu se dostal ke kopačkám obránce Glöcknera, který se odpoutal od svého strážce a odšpuntoval radost v ochozech i na střídačce domácího týmu.

O chvíli později byl v pokutovém území faulován Tomkem Kopa a hlavní rozhodčí Janíček ukázal na penaltový puntík. Jimmy však nechal vyniknout pouze brankáře Vaníčka, který tak udržel hosty v naději na bodový zisk.

Vaníček byl úspěšný i po střele Komárka zpoza vápna. V závěrečné desetiminutovce začali zlobit také královéhradečtí fotbalisté. Pokus střídajícího Krotila byl ale zblokován a Dědek tak nemusel zasahovat. Zápas prakticky rozhodl domácí obránce Holakovský, který nastoupil na závěrečných sedmnáct minut na hrot útoku. Pět minut před koncem se hostům nepodařilo uklidit míč z pokutového území a právě Holakovský přidal druhou branku.

Neporazitelnost se budou benátečtí fotbalisté snažit uhájit také příští týden, kdy ve šlágru kola zajíždí na půdu Velkých Hamrů, dalšího týmu, který je doposud stoprocentní.

Video: Penaltové nedáš – dostaneš. Béčko Benátek stále bez vstřeleného gólu

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: V prvním poločase se nám absolutně nedařilo to, co jsme chtěli hrát. Shodli jsme se s Janem Kyselou, že tato půle byla asi nejhorší za dobu, co jsme u tohoto týmu. Nešlo nám vůbec nic. Nebojovali jsme, neběhali, neměli náběhy, byli jsme statičtí. Soupeř hrozil z nepříjemných brejků, o kterých jsme samozřejmě věděli. Naše hra neměla vůbec žádné parametry. Navíc jsme museli ještě nuceně střídat Hájka. Do druhého poločasu jsme udělali tři změny a změnili rozestavení. Troufnu si říci, že druhá půle byla v naší režii. Začali jsme mít tlak, z čehož pramenily standardní situace. Z našeho tlaku vyvrcholila i penalta. Stále je to ale náš zmar v útočné fázi, protože nedáme gól ani z pokutového kopu. Z tohoto pohledu jsem strašně rád za dvě vstřelené branky a nulu vzadu. Obrovským varováním je pro nás herní výkon v prvním poločase. Pokud bychom takto hráli ve Velkých Hamrech, nebudeme tam mít šanci.

David Homoláč, Slavia Hradec Králové: V prvním poločase se hrál z obou stran slušný divizní fotbal. Byli jsme docela silní v kombinaci. Domácí jsme k ničemu moc nepustili, avšak oni nás také ne. Bezbrankový stav tedy odpovídá. Podobné zápasy většinou rozhodují detaily. Na mysli mám standardní situace a individuální chyby. Bohužel jsme propadli právě po standardní situaci a inkasovali. Poté to byla od našich hráčů spíše hektika. Chyběla nám ale přesná přihrávka, trpělivost a také trochu i kvalita v předfinální a finální fázi. Druhá branka už byla vyústěním naší stahy o vyrovnání.