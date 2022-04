Východočeši v bojovném utkání s minimem vyložených šancí uchopili domácí mužstvo do svěráku od 20. minuty, kdy Hlavsova nádherná střela z 25 metrů otřásla tyčí. „Ze začátku jsme hosty k ničemu nepouštěli, po té tyčce ale jako bychom se zalekli, že soupeř umí střílet, a další úsek jsme odehráli bojácně,“ konstatoval domácí trenér Petr Mikolanda.

Další pokusy včetně několika standardek dobře organizovaná obrana Horek před bránu nepouštěla. Až 41. minuta přinesla rozhodnutí. Na Bendův centr vyskočil nejvýše někdejší nenaplněný talent českého fotbalu Nikolas Šumský. Jeho hlavičku ještě Fülöp u tyče vystihl, ale dorážka již skončila v síti.

Krátce po přestávce těsně minul pohotovou placírkou do protipohybu brankáře hostující Velinský. Horky se však vyburcovaly k náporu a většina poločasu se odehrála opět na bránu u výběhu pro koně, kterou tentokrát hájili hosté. Stejně jako oni se ani domácím nedařilo dostávat do šancí.

V 64. minutě připravil jednu výjimečnou dravým průnikem po křídle Bičiště, jenže Kamlach pálil z voleje z osmi metrů přímo do brankáře Zavřela. Nejblíže k ukončení černé série měl 10 minut před koncem Šlehofer, který z přímého kopu otřásl spojnicí břevna a levé tyče. Při premiérovém startu po návratu z Března, kde hrál na podzim okresní přebor, se neprosadil ani Libor Cepka.

Na druhé straně z protiútoku přistála na horní síti Dvořákova tečovaná střela. Vysoké Mýto se o nejtěsnější výhru strachovalo až do závěrečného hvizdu.

„Dnes sem přijel tým individualit s obrovskou kvalitou, který bude bojovat do posledního kola. My jsme předvedli skvělou bojovnost, všichni dřeli na maximum a v tomto směru nemohu hráčům nic vytknout. Chybělo jen vyjádření ve vápně. Opakuji se poněkolikáté, že sháníme člověka, který práci celého mužstva promění v gól a bodový zisk,“ vyzývá Petr Mikolanda. „Nedali jsme gól šest zápasů, kluci pracují na tréninku i v zápasech a ono se to zlomí,“ uzavřel trenér Horek nad Jizerou.

Horky – Vysoké Mýto 0:1 (0:1)

Branka: 41. Šumský. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:2. Diváků: 41. Střely na bránu: 2:6. Rohy: 4:9.

Horky: Fülöp – Zikmunda (68. Dudla), Foungala, Šlehofer, Bičiště – Madi, Horák, Pánek, Plucha (61. Bílek) – Cepka, Pecháček (46. Kamlach).