Po vítězném domácím vstupu do divizního jara přišel pořádný výprask. Fotbalisté Dobrovice si pro něj zajeli do Chrudimi. Od tamní rezervy posílené až o šest hráčů áčka, které ve druhé lize nehrálo, inkasovali šest kusů. Sami v závěru korigovali Volfem.

Příprava: FK Neratovice-Byškovice - FK Dobrovice (1:2), hráno 11. února 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Co se rozdělení bodového zisku týká, nebylo v Chrudimi před nedělním polednem co řešit už o poločase. V tabulce o trochu níže postavení domácí po čtyřech gólech áčkařů vedli do přestávky 4:0. Hosté neměli den ani v útoku, když už se dostali do šance, neproměnili. Povedlo se to až Volfovi chvíli před koncem, poslední slovo měli i tak Východočeši.

Trenér hostů Ondřej Murárik po utkání doplnění soupeře z druhé ligy neřešil a sympaticky si hleděl pouze výkonu svého mužstva. „Po vyrovnané hře a jedné šanci na obou stranách v úvodních patnácti minutách jsme bohužel dostali dva slepené góly, kdy jsme bránili naprosto naivně a vlastně skoro nebránili. Hra se nám tím celkově úplně rozpadla. Špatný pohyb, daleko od hráčů a malý důraz nás stály další dva góly,“ popisoval, proč bylo v půli prakticky po zápase.

Benátky přesvědčivě srazily Letohrad, základ výhry položili nováčci

Ve druhém poločase viděl zlepšení, jenže za stavu 0:4 se zápas otáčí jen těžko, byť domácí podle slov svého kormidelníka Miroslava Tepleho ze svého výkonu poněkud ubrali: „Ve druhé půli jsme už nenavázali na kvalitu z prvního dějství, což samozřejmě pramenilo částečně z uspokojení s průběhem, i z výše skóre, a i když jsme si nadále šance vytvářeli, tak jsme dali prostor ke korekci skóre i soupeři."

MFK Chrudim B - FK Dobrovice 6:1 (4:0)

Branky: 23., 34. Sotorník, 25. z pen. Záviška, 39. Firbacher, 81. Zvolánek, 87. Žalud - 84. Volf. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:1. Diváci: 90.

Chrudim B: Brát - Holeček (46. Gregovský), Havránek, Jančura, Nykodým (70. Vácha) - Záviška (70. Žalud), Sotorník, Sedlák, Bauer (77. Zvolánek) - Firbacher (77. Holub), Látal.

Dobrovice: Bartoš - Pečínka, Marek Sedláček (85. Kopecký), L. Janovský, Bičiště - Zelinka (46. Hubač), Král (77. Kučera), Horák (46. Pánek), Michal Sedláček (46. Tomíček), J. Janovský – Volf.