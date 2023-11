/FOTOGALERIE/ Maximální počet bodů z posledních tří kol přinesl závěr podzimní části fotbalistům Kosmonos. Svěřenci trenéra Michala Maška potvrdili dvě předešlá venkovní vítězství a na domácím hřišti přehráli Hlinsko 3:0. Dotažení se na soupeře v tabulce divize C gólově obstarali Poláček, Kubelka a Prieložný.

Divize C - 15. kolo: SK Kosmonosy - FC Hlinsko (3:0), 11. 11. 2023 | Foto: Miloš Moc

„Vcelku poklidné utkání, ve kterém nám pomohl vstřelený gól těsně před pauzou,“ charakterizoval pátou podzimní výhru trenér Kosmonos Michal Mašek.

Právě okolo přestávky se událo vše podstatné. Po klasickém „šatňáku“ domácí svého soupeře stejným stylem přivítali i do druhé půle. Za stavu 2:0 šli navíc Východočeši brzy do deseti poté, co Petráň v přerušené hře rukama srazil na trávník jednoho z protihráčů.

„Soupeř byl až na desetiminutový úsek ve druhé půli neškodný a působil spíš odevzdaně, než že by si přijel pro nějaký bod. My jsme hráli poctivě dozadu a snažili se o kombinační fotbal. Škoda, že jsme nevyužili další šance, ale s dnešním výkonem jsem spokojen,“ hodnotil Michal Mašek.

Jeho týmu se po hrůzostrašném vstupu do soutěže podařilo vydolovat po úvodních šesti kolech sotva představitelných sedmnáct bodů. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že konec podzimu nepřichází pro tým z kopečku nad Boleslaví zrovna vhod.

„Popravdě si potřebujeme všichni odpočinout, hlavně psychicky,“ potvrdil náročnost podzimu lodivod Kosmonos. Po přestávce jej s týmem čekají v odvetách další tuhé záchranářské boje. „Věříme, že přes zimu zapracujeme na zlepšení a jaro zvládneme ještě lépe něž závěr podzimu,“ zakončil Michal Mašek.

SK Kosmonosy – FC Hlinsko 3:0 (1:0)

Branky: 45. Poláček, 48. Kubelka, 85. Prieložný. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 1:2. ČK: 54. Petráň (Hl.). Diváci: 100.