/FOTOGALERIE/ Zatímco devatenáctiletý Lukáš Mašek v sobotu dopoledne zazářil za Chrudim čtyřmi druholigovými góly do sítě Příbrami, jeho starší bratr Michal přispěl ve stejný čas rozhodující měrou k porážce chrudimského divizního béčka v Kosmonosech.

Divize C, 24. kolo: SK Kosmonosy - MFK Chrudim B (3:1), 27. dubna 2024 | Foto: Karel Jedlička

„Po tom, co jsem se dozvěděl výsledek z Chrudimi, jsem určitě rád, že proti nám nepřijel hrát,“ smál se otec a trenér Kosmonos Michal Mašek starší. „Chrudim dobře bránila, my jsme to také nechtěli moc otevírat, hosté mají šikovné rychlostní typy hráčů a na podzim nás z rychlých protiútoků doma vyškolili,“ připomněl Mašek první vzájemný zápas.

Přes propracovanou obranu Chrudimi se po úvodní Šulcově neproměněné šanci dostal až ve 27. minutě Petr Hradec, samostatný nájezd však zakončil jen do nohou brankáře Tlustého. Za deset minut již pronikl po pravé straně Mašek, přihrál od koncové lajny pod sebe a Adam Pajer ze sedmi metrů našel skulinku v zástupu chrudimských hráčů – 1:0.

Hned po přestávce domácí brankář Kindl vyrážel Sotorníkovu bombu zpod břevna na roh, jenže právě ten pak podběhl a čerstvá chrudimská posila, bývalý hráč Příbrami či Bohemians Stefan Vilotić, hlavičkou do odkryté brány vyrovnal.

„Chybuje samozřejmě občas každý, ale my se takových chyb nevyvarujeme a z každé jsme potrestaní,“ povzdechl si trenér Mašek. „I když to ale chvíli bylo jedna jedna, měli jsme větší kvalitu dopředu, kontrolovali jsme hru a naši rozdíloví hráči dnes rozhodli.“

V 53. minutě se uvolnil Filip Šoufek, náhradník za Prieložného, který si už v prvním poločase zlomil ruku. Jeho střelu stačil skokem na čáře chytit Tlustý. V 67. minutě již další skvělý Maškův průnik přes dva hráče Šoufek zúročil na zadní tyči vítězným gólem.

Pojistku přidal po parádním sólu Petra Hradce, které zastavili hosté jen faulem, v ponechané výhodě střelou k tyči Michal Mašek a ke dvěma asistencím se tak zapsal i do listiny střelců.

Zdramatizovat mohl zápas v závěru Holeček, jehož bombu z malého vápna Kindl reflexivně vyrazil a poradil si i s nechtěnou dorážkou vlastního dobíhajícího spoluhráče Pajera.

Domácí tak znovu odskočili sestupovému pásmu. „Máme štěstí, že celky ze spodku tabulky moc nebodují, ale pořadí se přelévá a zápasy s nimi máme ještě před sebou,“ uvědomuje si kosmonoský trenér Michal Mašek.

Kosmonosy – Chrudim B 3:1 (1:0)

Branky: 37. Pajer, 67. Šoufek, 78. Mašek – 47. Vilotić. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 1:2. Diváků: 125. Střely na bránu: 6:3. Rohy: 7:7.

Kosmonosy: Kindl – Hošťálek (61. Haluška), Hrdlička, Poláček – P. Hradec (82. D. Hradec), Kubelka, Mašek, Prieložný (29. Šoufek), Šulc (82. Podzimek) – Trýzna, Pajer.