„Mamka se s tím musela smířit, že má doma tři fotbalisty. Ale samozřejmě nás všechny podporuje. Fotbal ji naštěstí baví a někdy to žere víc než my,“ směje se jedenadvacetiletý Michal Mašek mladší. A jedním dechem dodává: „Ale na ostatní věci nezbývá u nás doma moc času.“

Hejtmánek po pěti letech naskočil do zápasu a hned z toho byl gól

Kopaná se tak řeší u jednoho stolu v podstatě pořád. A že na úvod podzimu bylo stran kosmonoského fotbalu hodně co k řešení. „Začátek byl složitý. V prvních pěti kolech jsme navíc měli docela těžký los. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Byla to od nás bída hlavně dopředu. Pak přišel ještě odchod Tomáše Fabiána, který nám také nehrál úplně do karet,“ popisuje Mašek hororový vstup Kosmonos do sezony, po němž byl jeho tým přikovaný na poslední příčce tabulky.

Ve druhé polovině ale přišlo přece jen zlepšení a Kosmonosům patří aktuálně v tabulce C skupiny divize čtrnáctá příčka se ziskem jedenácti bodů. „Začali jsme úplně od základních jednoduchých věcí. Navíc jsme hráli s týmy z druhé poloviny tabulky, to nám také pomohlo,“ říká kapitán týmu. Hlavní zádrhel vidí v inkasovaných brankách: „Podle mě bráníme dobře, ale pak dostaneme vždycky strašně hloupé góly. Takové skoro až dětské.“

Lepšící se Kosmonosy si ve druhém poločase podmanily Letohrad

Ve víkendovém mači na hřišti posledního Letohradu ale jeho tým neinkasoval ani jednou. Dlouho zde platil nerozhodný stav, pak hosté třikrát udeřili v závěrečné půlhodině. „Naším hlavním úkolem bylo nedostat gól. Tak nějak jsme si věřili, že vepředu něco proměníme. Dlouho to bylo 0:0, ale v závěru soupeř odpadl, a my jsme toho využili,“ popisuje Mašek průběh vítězného zápasu.

Po něm se během týdne kromě tréninků věnuje i studiu na vysoké škole v Praze: „Mám na FTVS fotbalovou specializaci, takže fotbal jedu v podstatě celý týden. Ale baví mě to, spojuji příjemné s užitečným. Navíc si na škole vyzkouším i všechny možné sporty včetně těch netradičních.“

A problém nemá ani s dojížděním na tréninky: „Spojení Praha – Boleslav je v pohodě. Navíc kvůli škole a zaměstnání ostatních kluků trénujeme až později odpoledne, takže skloubit fotbal se školou není žádný problém.“

Od hráčů dostal trenér Horek bezchybný výkon. Rejšice u dna i po zápase pravdy

Ale zpět na začátek příběhu. Kromě Kosmonos je u Mašků nabíledni také téma ligového fotbalu. V áčku Mladé Boleslavi totiž působí Michalův mladší bratr Lukáš. „Je ještě mladý, takže má čas. Ale samozřejmě doma řešíme jeho aktuální malou minutáž. Potřeboval by samozřejmě hrát více, takže se občas skloňuje i možnost nějakého hostování,“ říká Michal Mašek.

Přijde si někdy ligový plejer pro radu ke staršímu bráchovi z divize? „Samozřejmě máme s taťkou odkopáno víc zápasů než on, takže spoustu věcí probíráme společně. Brácha také sleduje Kosmonosy, takže řešíme je i Boleslav. A jestli si občas přijde pro radu? Občas ano a poradit si nechá.“

A nechá si naopak Michal poradit od svého otce a trenéra v jedné osobě? „Trénoval mě už v přípravce, takže to pro mě není novinka. Ale přijde mi, že je na mě přece jenom trošku přísnější než na ostatní. Na mě se nebojí zařvat, takže to někdy schytám víc než ostatní,“ uzavírá s úsměvem kapitán Kosmonos.