Vysoké Mýto bylo jediným týmem, který dokázal obrat benátecké fotbalisty v podzimní části divizní soutěže před vlastními diváky o tři body. Navlas stejným výsledkem skončila i jarní odveta. V ní se ale tentokrát radovali svěřenci trenéra Staňka. Jedinou brankou v zápase se o nejtěsnější výhru zasloužil nejlepší benátecký střelec Fabián.

Divize: Spoje Praha - Benátky nad Jizerou. | Foto: Deník/Michal Káva

Vstup do zápasu měli lepší domácí hráči. Zakončení po rychlém brejku ale srazili pozorní hosté na rohový kop. Po necelé čtvrt hodince hry ale přetavil v jedinou branku utkání rychlý brejk Fabián, čímž dokonale zmrazil východočeský celek. Tentýž hráč mohl zvýšit o sedm minut déle, když před brankářem Zavřlem usměrňoval centr z pravé strany, svůj tým ale do trháku neposlal a Zavřel se blýskl úspěšným zákrokem.

Kosmonosům vedení zhořklo, v závěru létaly červené. V Dobrovici vládli brankáři

Zápas, který se nevyznačoval velkým množstvím brankových situací, v poklidu dospěl do naplnění první pětačtyřicetiminutovky. Do kabin si tak Benátečtí odnášeli těsné vedení.

Druhý poločas byl spíše o takovém platonickém dobývání benátecké brány. Domácí měli častěji míč na svých kopačkách, Straka ale vážnější problém řešit nemusel. Postupem času se dostávali ke slovu také hosté. Kommova střela zpoza vápna byla ale těsně před brankářem Zavřelem zblokována. Pozornou hrou v zadních řadách nepřipustil hostující tým žádné komplikace a dokráčel si pro tříbodový získ.

Trenéři po utkání

Filip Klapka, Vysoké Mýto: Z naší strany to bylo nepovedené utkání. Svému týmu nemohu vyčíst, že by se nesnažil. Byla tam i bojovnost a nasazení. Nedokázali jsme se ale vůbec prosadit, nebyli jsme nebezpeční, zejména ve druhém poločase. V něm jsme chtěli zjednodušit hru, dostávat míče za soupeřovu obranu. Nicméně soupeřovu bránu jsme ve druhé půli neohrozili. Opticky jsme sice dostali Benátky pod tlak, ale jak jsem řekl, nebyli jsme nebezpeční. Druhá pětačtyřicetiminutovka tak nějak uplynula a najednou byl konec.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Tomáš Staněk, Benátky: Pro nás to jsou obrovsky cenné tři body. Jsem rád, že jsme soupeři vrátili domácí podzimní porážku. Přiznám se, že nás Vysoké Mýto zaskočilo rozestavěním a systémem, který hrálo. Na to jsme absolutně nebyli připravení, takže jsme museli reagovat na situace, které nastaly. Domácí hráli výborně, avšak my využili brejkovou situaci. V první půli jsme měli ještě jednu příležitost Fabiánem. Soupeř, ač měl fotbalovější kvalitu, perfektní náběhy za obranu, kombinaci, tak z toho vytěžil jen jednu gólovku na konci prvního poločasu. Se zakončením na zadní tyč si ale Stráča (Radim Straka) poradil. Před druhým poločasem jsme si něco nakreslili na tabuli, domácí bylo ale strašně těžké bránit, a tak jsme se soustředili zejména obranu. Soupeř měl opticky velký tlak, řekl bych spíše po vápno. Měl také nepříjemné rohové kopy, které jsme zvládli. Dnes zvítězil obrovský morál a odhodlání. Přesně po tom jsme volali po zápase v Turnově. Dnešní zápas jsme prostě odbránili. Na můj vkus jsme na začátku druhé půle ztráceli strašně moc míčů. Asi dvacet minut nás domácí svojí kvalitou přehrávali. Po prostřídání jsme ale jejich tlak dokázali otupit a hra se vyrovnala. Hráli jsme z bezpečné obrany a snažili se vyřešit nějaký brejk. Pro nás to jsou fantastické tři body, ze kterých se radujeme. Doufám, že to zopakujeme i v dalších zápasech.

SK Vysoké Mýto – SK Benátky nad Jizerou 0:1 (0:1)

Branka: 14. Fabián. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Nenadál – Jureček, Zita.

Vysoké Mýto: Zavřel – Hlavsa (19. Šťastný), Valášek, J. Dvořák, Švejda (75. Šplíchal) – Kopřiva, Schmoranz (63. Tomášek), Habrman (75. Řehák), Žák – P. Dvořák, Štěpánek (63. Hodač).

Benátky: Straka – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Duch (87. Poběrežský), Šimeček, Komárek, Bodlák (90+2. Poustecký) – Fabián, Macek (77. Jimmy).