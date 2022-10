První velká šance v utkání sice patřila domácím, do vedení ale díky zákroku brankáře Dědka později mohli dostat hosté. „Pokud by tuto šanci proměnili, byl by to jiný zápas,“ upozornil trenér Benátek. Jejich nejlepší střelec Milan Macek se pak svým typickým způsobem hlavou prosadil i v šestém utkání v řadě.

Ze vzduchu hosté přidali ve druhém poločase i pojistku, o kterou se postaral Vobořil. Jak utkání začalo, tak i skončilo. Dědek si tentokrát i s pomocí břevna čisté konto vzít nenechal. „Dnes jsme se mohli hodně soustředit na defenzivu. V prvním poločase jsme se dostali do vedení, což nám hrálo do karet,“ zmínil Staněk, který si pochvaloval, jak mužstvo ve druhém poločase pracovalo směrem do obrany. A přitom stačilo i hrozit. „Měli jsme ještě spoustu brejků a jednu gólovou situaci, kterou jsme nevyužili. I domácí v závěru nastřelili břevno, ale jak jsem již řekl, vypracovali jsme si asi tři brejky, které měly skončit brankou. Jsme šťastní, protože tady se moc neboduje,“ připomněl.

Video: Fotbalisty Bousova vysvobodila až soupeřova přihrávka o břevno

Domácí Zdeněk Bryscejn oznámkoval Benátky jako nejlepšího soupeře, který se v Hamrech letos na podzim zatím představil. „Rozhodující momenty se udály hned na začátku zápasu, kdy jsme v první a dvanácté minutě měli dvě vyložené šance. Bohužel góly nyní nedáváme. Kdybychom je proměnili, myslím si, že by se utkání vyvíjelo jinak,“ posteskl si s tím, že po inkasovaném gólu už bylo těžké s výsledkem něco udělat. „Benátky jsou výborně organizovaným týmem s perfektním přechodem do útoku. Do druhého poločasu se naše hra zlepšila, ale bylo to bez šancí. Poté jsme hráli jen na tři stopery, logicky se pak hostům nabízely šance a vlastně tak padl i druhý gól. Benátky vyhrály zcela zaslouženě. Na divizi se jednalo o hodně dobrý zápas,“ ocenil Bryscejn.

9. kolo: Velké Hamry - Benátky n. J. 0:2 (40. Macek, 76. Vobořil), Náchod - Ústí n. O. 0:1 (61. Tulach), Vys. Mýto - Nový Bydžov 1:1 (39. Tomášek - 75. Vincour), Brandýs n. L. - Letohrad 1:5 (68. Jahoda - 15. Kabourek, 33. a 61. z pen. Nágl, 42. Šplíchal, 64. Šplíchal), Trutnov - Čáslav 2:2 (24. z pen. Zezula, 75. Slavík - 16. Konyvka, 36. Hejný), utkání Turnov - Dobrovice, Liberec B - Hlinsko a Chrudim B - Dvůr Králové se hrají v neděli.