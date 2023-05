Souboj druhých Benátek nad Jizerou s první rezervou Liberce rozhodla jediná střela, která za celý zápas mířila do brankového prostoru. Tu měl na svědomí hostující Michal, který krátce po zahájení druhého poločasu pokusem o tyč přisoudil svému týmu tři body a prakticky vydláždil cestu do třetiligové společnosti. Benátky musí o druhou příčku ve zbývajících čtyřech kolech ještě tvrdě bojovat.

SK Benátky - ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Hosté přijeli do Benátek s několika pendly z prvoligového A-týmu. V letošní sezoně si za liberecký Slovan zahrálo trio Polyák, Lehoczki a Lexa. Od úvodu utkání byl k vidění spíše opatrnější fotbal bez vážnějších příležitostí. Byli to ale hosté, kdo po většinu zápasu diktoval tempo hry, více držel míč na svých kopačkách a také se tlačil do zakončení, z velké části ale nepřesných.

V první půli velmi dobrá divizní návštěva viděla jen nepřesnou hlavičku hostujícího exligového Hadaščoka. Pět minut před poločasovou přestávkou tentýž hráč po akci Juzvaka mířil taktéž nad bránu.

Benátky – Liberec B 0:1 (0:0)



Branka: 49. Michal. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 3:3. Diváci: 260.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Slicho (77. Boček) – Bodlák, Komárek (64. Pažout), Šimeček, Vobořil, Jarošenko (64. Mbah) – Macek.

Liberec B: Pešl – Winkler, Jaja, Govaers – Lehoczki, Polyák (84. Horňáček), Lexa (89. Lupoměský), Michal, Juzvak – Hudák, Hadaščok.

Pouhé čtyři minuty druhé půle stačily k tomu, aby se v Benátkách nad Jizerou měnilo skóre. Centr z levé strany odehráli domácí hráči jen před vápno, kam naběhl Kristian Michal a střelou o tyč poslal svůj tým do vedení, jak se později ukázalo, rozhodujícím úderem tohoto zápasu.

Domácí se snažili o vyrovnání, jejich centrům ale scházela přesnost, nebo je bezpečně stahoval urostlý brankář Pešl do svých rukavic. Přesto ochozy zašuměly po akci Mbaha, který si ťukl míč s Vobořilem, následně ale nigerijský záložník cílil kousek nad břevno.

Definitivní pečeť výhře nedal ani hostující Polyák, který v závěrečné desetiminutovce z otočky nebyl přesný. Platonický tlak benáteckého týmu alespoň kýžené vyrovnání nepřinesl, a tak po závěrečném hvizdu sudího Kastla slavila rezerva libereckého Slovanu. Tu by o postup do třetiligové společnosti mohla připravit snad jen neskutečná souhra náhod.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Nevím, co bych svému týmu dnes vyčetl. Soupeř byl velmi dobře připravený, měl vysokou kvalitu, podpořenou několika hráči z prvoligového áčka. Myslím si, že jsme se s tím velmi solidně poprali. Příliš fotbalové kvality z naší strany nebylo, ale jak říkám, hráčům nemůžu příliš vytknout. Naši kluci chtěli vyhrát, bohužel pro nás ale soupeř opravdu disponoval větší kvalitou. Měli jsme nějakou příležitost, kupříkladu Milan Macek ve druhém poločase. Paradoxně jsme dostali gól z jediné přímé střely na bránu, což mrzí. Výhra Liberce i postup je absolutně zasloužený. Tento tým nemá v této soutěži co dělat. Když to vezmu postově, na všech postech mají hosté větší kvalitu. Snažili jsme se to eliminovat bojovností a nasazením. Pro nás je to asi zasloužená prohra. Řekl bych ale, že se nemáme za co stydět.

Kosmonosy zpátky na vítězné vlně. Proti Chomutovu zavelel Fabián

Josef Petřík, Liberec B: Utkal se první tým s druhým. Těšili jsme se na zápas. Vstupovali jsme do něho s pokorou po poslední domácí porážce. Před tím jsme osm zápasů v řadě vyhráli. Řekl bych, že jsme se na soupeře dobře připravili. Očekávali jsme dlouhé auty, dobré standardní situace, jednoduchou hru i míče za obranu. Bylo důležité vyhrávat souboje, dobře se zajišťovat. Když jsme byli na míči, trošku jsme změnili rozestavení, což nevím, jestli domácí čekali. Chtěli jsme hrát 3-5-2, měli jsme velké držení míče. Na druhou stranu, jsme zvyklí, že máme sedm nebo osm brankových příležitostí, které jsme ale dnes neměli. Trošku mě mrzí, že jsme lépe nevyřešili situace tři na tři, čtyři na tři nebo tři na dva. Po gólu se nám to trošku otevřelo, mohli jsme přidat pojistku, ke konci to bylo ale ještě trochu nervózní. Jsem rád, udělali jsme klíčový krok k postupu. Říká se, že právě ten poslední krok je nejtěžší, ale věřím, že ho zvládneme.

ONDŘEJ NEJEDLO