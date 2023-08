Navlas totožným výsledkem jako v prvním mistrovském utkání proti Dobrovici dokráčeli benátečtí fotbalisté k tříbodovému zisku také v Letohradu. Jediným úspěšným střelcem se stal novic v benáteckém kádru Tomáš Mlynka, který po půl hodině hry usměrnil do sítě střílený Bodlákův centr.

Fotbalisté Benátek v Letohradu navázali na úspěšný domácí vstup do soutěže. | Foto: Miloš Moc

Na půdě geograficky nejvzdálenějšího soupeře byli hostující hráči od začátku utkání aktivnějším týmem a vypracovali si několik šancí. Hájkovi střela z vápna nevyšla, Bodlákův pokus skončil pouze v boční síti. Na druhé straně zkoušel štěstí svým křížným pokusem kanonýr Kabourek, vzdálenější tyčku ale minul. Ochozy zašuměly po střele benáteckého Hella, kterou velice pěkným zákrokem musel vytěsnit brankář Janůj.

Po půl hodině hry se už hosté radovali. Po autovém vhazování se do míče opřel Bodlák a Mlynka ho z pokutového území usměrnil za záda domácího brankáře. Do kabin mohli benátečtí hráči odcházet ještě s pohodlnějším náskokem. Po závaru před Janůjem ale mířil Vobořil nad břevno.

Letohrad - Benátky 0:1 (0:1)

Branka: 30. Mlynka. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 2:2. Diváci: 150.

Letohrad: Janůj – Štěpán (87. Jiřánek), R. Macek, Václavek, Kail – Knespl, Zbudil (81. Kadlec), Nágl (81. Dvorský), Chládek (63. Lorenc), Hiller (63. Brabec) – Kabourek.

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Bodlák (88. Knobloch), Vobořil, Šimeček (68. Komma), Hájek, Jarošenko (68. Poběrežský) – M. Macek (85. Pažout), Mlynka (85. Jimmy).

I v úvodu druhé půle byli hosté aktivnějším týmem. Janůj si musel poradit s Mlynkovou střelou, Jarošenko v nadějné pozici neseřídil přesně svá mířidla. Domácí za celý zápas nevyslali ani jeden přímý pokus, který by mířil mezi tyče. Nejvážnější šanci si připravili až na třetí nastavenou minutu. Hlavička po rohovém kopu ale skončila nad břevnem benátecké brány.

Benátečtí tak po dvou kolech mají plný počet bodů, letohradský tým po prohře na hřišti silných Velkých Hamrů čeká i po tomto zápase na bodový zisk.

Očima trenéra

Tomáš Staněk, Benátky: Připustili jsme úplně zbytečné drama. Dovolím si říci, že v prvním poločase jsme měli čtyři jasné brankové příležitosti. Proměnili jsme ale jen jednu. Po celou první půli jsme měli hru pod kontrolou, kombinovali jsme, měli jsme výborné pasáže, chyběla tomu akorát branka. Druhý poločas byl stejný jako v minulém kole proti Dobrovici. Dvacet minut jsme hráli to, co jsme chtěli, Letohrad snad neměl ani střelu na bránu. Poté se nám ale vytratila lehkost v zakončení, na hrotech nám trošku došly síly. Museli jsme vystřídat také Viktora Šimečka. Soupeř začal otevírat hru, neříkám, že by měl šance, ale byl nebezpečnější. Každý jiný divizní tým by toto utkání zvládl tak, že po první půli by vedl 3:0 a druhý poločas by se dohrával. Náš tým z toho ale ještě udělá drama. Soupeř v 92. minutě zahrával rohový kop a my trneme do poslední sekundy, jestli nevyrovná. Tohle je asi jediné, co mě dnes mrzí. Přesto je to pro nás zasloužené vítězství, které mělo být vyšší.

Autor: Ondřej Nejedlo