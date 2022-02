Prvoligová čísla Jana Kysely

Sezony: 12

Kluby: FK Mladá Boleslav (2005 - 2017), SK Slavia Praha (2009/10)

Zápasy: 228

Góly: 18

Asistence: 15

Žluté karty: 36

Červené karty: 2

Oproti původnímu záměru na lavičce pokračují s kolegou Lacinou také po startu zimní přípravy - s výhledem dokončit celou sezonu. „Pan Mařík (předseda klubu) mě pak oslovil, jestli bych nezkusil pokračovat dál,“ objasnil Jan Kysela současný scénář.

Návrat přímo na hřiště do něj ovšem nezapadá. A to nejen v áčku Benátek, ale ani v žádném jiném týmu. „Už budu jen na lavici. Tak jako tak jsem to chtěl v zimě pověsit na hřebík. V Benátkách jsem zůstal jen proto, že přišla nabídka na asistenta. Jinak bych už vůbec nehrál,“ potvrdil konec aktivní kariéry, během níž zapsal více než dvě stovky prvoligových startů.

Boleslav pojede k poháru v náhradním termínu, Střelnice je nezpůsobilá

Proč takové rozhodnutí? „Prošel jsem si za poslední roky dost zraněními. Všechno už mě bolí a taky nejsem nejmladší. Rozhodl jsem se prostě skončit a zůstal jsem u fotbalu jen díky nabídce na asistenta,“ vypočítává důvody, pro které zůstává u fotbalu v nové roli. Zda půjde o dlouhodobější směr, jakým by se ubíral, se prý teprve uvidí. „Na to je teď strašně brzy. Vzal jsem to, protože nebylo kam sáhnout. Hledat narychlo trenéra jen na půl roku, je na nic. Máme teď čas dohrát sezonu a zároveň hledat nového hlavního kouče. Jestli u toho zůstanu v roli asistenta, je otázka až tak za tři čtyři měsíce,“ netroufl si tipovat.

Přestože nedisponuje žádnou trenérskou licencí, souhlasí, že po dvanácti sezonách v lize má mladším hráčům co nabídnout: „Čerpám vyloženě jen ze zkušeností, které jsem za ta léta načerpal v lize.“

OBRAZEM: Druhá výhra v jednom týdnu. Benátky na turnaji přehrály domácí Brandýs

S dosavadním průběhem zimní přípravy může být spokojený. I přes odklady některých zápasů tým odehrál tři duely v rámci zimního turnaje v Brandýse. K vůbec nejvydařenějším patřila domácí dohrávka okresního derby s Kosmonosy (2:0). „Byl to jeden z nejlepších výkonů, co jsem od kluků za poslední dobu viděl. Hráli výborně kombinačně i fyzicky,“ pochvaloval si.

Do jarní části půjdou v Benátkách ze šesté pozice ve skupině s celkem jasným cílem. „První dva mančafty jsou odskočené. Kolín a Vysoké Mýto si to asi rozdají o první místo. My jednoznačně chceme skončit třetí,“ vytyčil Jan Kysela.Okomentoval i nejnovější změny v kádru. „Zkoušíme kluky z béčka a dorostu. Jeví se velice dobře, nikdo nepropadá. Pokud budou makat jako dosud, mají všichni šanci dostat se do áčka. Dvěma novými hráči jsou na zkoušku Kadeřábek a ostřílený borec Petr Vobořil. Uvidíme za pár týdnů, jak se domluvíme.“