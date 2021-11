Nejlépe o víkendu i celkově v tabulce dopadly Kosmonosy, které doma přetlačily Letohrad. Všechny branky padly při výsledku 2:1 už během prvního poločasu. Jako první skóroval z penalty po přišlápnutí jednoho z domácích Tomáš Fabián. Kapitán Kosmonos se s devíti brankami řadí mezi nejlepších šest střelců soutěže. Důležitou pojistku, jak se po následném snížení hostů ukázalo, přidal zanedlouho Jan Žižka.

Osmadvacetiletý obránce se na dvaceti metrech parádně opřel do odraženého míče a nechytatelnou střelu také řádně oslavil. Radost domácím vydržela až do závěrečného hvizdu, přestože Kabourek po rohu nedlouho před odchodem na přestávku snížil.

Ve druhé části se do statistik zapsal už jen jeho spoluhráč Macek vyloučený po dvou žlutých kartách v rozmezí tří minut. Tým trenéra Maška vítězstvím na poslední chvíli a o jediný bod vyhrál okresní minisouboj s Benátkami.

Ty odpoledne pouze a na podzim už posedmé remizovaly. Tentokrát s Tochovicemi, které patří na hřištích soupeřů mezi nejslabší. V posledních kolech se ale zvedly dvěma domácími výhrami (mimo jiné nad Kosmonosy) a bodovaly také u Jizery.

Domácím nepomohla od nálepky remízových králů větší střelecká aktivita, ani těsně vyhraný poločas po hlavičce Glöcknera. Hostující Jendruščák si po změně stran na brankáři Strakovi vymohl penaltový faul, který z puntíku sám potrestal.

Trenér Radek Lacina měl utkání za nepovedené nejen kvůli výsledku. „V podstatě vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli v kabině. Měli jsme špatný výběr místa, jak s míčem, tak i bez míče a také pomalé reakce. Za stavu 1:0 jsme si tento výsledek měli pohlídat. Sportovně musím přiznat, že hosté si bod zasloužili. Pro nás je to bohužel málo.“

Hosté z Příbramska si svého dvanáctého bodu v divizní společnosti pochopitelně cenili. „Domácí při vedení trošku uspokojili. Možná jsme je zaskočili tím, že jsme se neodevzdali a že jsme chtěli hrát,“ mínil trenér hostů Marek Zárybnický a připomněl, že o podle něj zasloužené vyrovnání ještě s týmem mohl přijít. „Benátky poté opět převzaly otěže zápasu a my přežili několik šancí. Získaný bod je pro nás dobrý.“

Ve hře o částečnou nápravu porážek z předešlých dvou kol byly Horky v Libiši ještě dlouho ve druhém poločase. V prvním poločase na hřišti na podzim dobře hrajícího Sokola vyvázly z některých šancí jen s jediným obdrženým gólem od Duška, na jehož dorážku byl po předešlých výborných zákrocích krátký i brankář Durov. Samy rovněž skórovaly, ale gól neplatil pro ofsajd. Mezi 75. a 82. minutou pak domácím spadlo do brány prakticky všechno, nač sáhly, a byla z toho čtyřka.

Koncert načala skákavá rána Menčla zpoza šestnáctky, na kterou brzy navázal po rohu do vzduchu zavěšený exligista Macháček. Závěrečná trefa Přibyla, na podzim asi největší útočné hrozby Libiše, byla po zpětné nahrávce patičkou z kategorie exhibičních.

„Soupeř byl ve druhé půli dvacet minut jednoznačně lepší. Potom jsme už ale proměňovali všechny šance, které jsme získali. Po porážce v Tochovicích bylo vidět, že hrajeme na větším hřišti, kde se cítíme dobře. Také soupeř na tom nebyl herně špatně. Velice dobře zachytali oba brankáři, i když hosté tolik brankových příležitostí neměli,“ řekl k utkání trenér Libiše Miroslav Kratochvíl, podle kterého měl jeho tým dostatek šancí rozhodnout zápas už v prvním poločase. Na horecké lavičce znovu chyběl hlavní kouč Petr Mikolanda, stejně jako týden předtím jej zastoupil asistent Mácha.

14. kolo: Kolín – Čáslav 5:0 (77. a 88. Sodoma, 18. a 39. Bareš, 2. Vondráček), Kosmonosy – Letohrad 2:1 (6. z pen. Fabián, 17. Žižka – 39. Kabourek), Libiš – Horky n. J. 4:0 (31. Dušek, 75. Menčl, 79. Macháček, 82. Přibyl), Benátky n. J. – Tochovice 1:1 (23. Glöckner – 58. z pen. Jendruščák), Velké Hamry – Vysoké Mýto 4:1 (13., 36. a 54. Žitka, 78. Štěpánek – 52. Šumský), Náchod – Poříčany 0:2 (20. Janda, 76. Skořepa), Hlinsko – Trutnov 1:0 (58. Jančura), Dvůr Králové – Kutná Hora 0:1 (20. Veselý)