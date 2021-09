Osm zápasů, osm výher, pouhé tři inkasované branky. Předzápasová vizitka Východočechů budila respekt. Hosté od Boleslavi ale soupeře dokonale zaskočili. Stejně jako týden předtím brzy vedli o dvě branky a v poločase o tři.

„Otočil se nám trochu průběh zápasů, které jsme hráli předtím. Do čeho jsme kopli, to víceméně spadlo do brány. Domácí se naopak v koncovce hodně trápili, a to hlavně ve druhém poločase,“ liboval si trenér Kosmonos Michal Mašek.

Tým v černém poslal do vedení zkušený Fabián, který se po „vyšívání“ na hranici šestnáctky zařídil podle hesla, když nevíš, co s míčem, vystřel. Oblouček z jeho levačky zapadl nejspíš i pomocí teče jednoho z bránících mimo dosah brankáře. Druhé radosti se hosté dočkali po pěti minutách. Marek v šestnáctce vystopoval odražený míč a bez přípravy jej napálil do sítě. Pohromu domácích pak dokonala špatná malá domů, kterou zažehnal pouze penaltový faul.

Ve druhém poločase už se skóre neměnilo. Trenér Mašek chválil tým za takticky velmi dobře zvládnuté utkání a také přístup k němu. „Ze zabezpečené obrany jsme čekali na okénka, která se otevřou. Co se naskytlo, to jsme trestali, a nešlo ani o zcela vyložené šance. Takže pro nás konečně takový pohodový zápas,“ rekapituloval Mašek.

„Nastupujeme teď trochu jinak a bojujeme. Takhle se hraje o body,“ dodal kouč a doufá, že se týmu podaří výkony z posledních dvou kol opakovat. A to hned v úterý, kdy nastoupí na hřišti aktuálně čtvrté Čáslavi.

Vysoké Mýto – Kosmonosy 0:3 (0:3)

Branky: 13. Fabián, 18. Marek, 45+2. z pen. Horák. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:2. Diváci: 250. Kosmonosy: Hartych – Podzimek, Žižka, Šimáček (79. Hrdlička), Mašek, Maryška (61. Skramuský), Fabián, Marek (71. Motyčka), Horák (61. Kohout), Kubelka, Šulc (79. Král).