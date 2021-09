„Nějaké šance jsme také měli. Ještě v prvním poločase jsme měli jednu velice dobrou. Ve druhém poločase jsme hráli buď a nebo, otevřeli jsme to. V závěru se už hrálo uvolněně,“ vyprávěl po utkání Kabyl.

Také podle hostujícího Jiřího Kabyla určily ráz utkání rychlé údery v úvodu. „Domácí byli na koni. My jsme sice ve druhém poločase vykřesali naději, ale vzápětí jsme inkasovali počtvrté. Domácí byli lepší,“ uznal trenér poříčanského mužstva Jiří Kabyl.

Zda první opravdu úspěšný výsledek nakopne jeho tým k dalším, jak by se dalo očekávat, se teprve uvidí. „Čeká nás teď těžký zápas ve Vysokém Mýtě (lídr v prvních sedmi kolech neztratil ani bod), ale na tabulku už se nám kouká líp. Myslím, že se kluci trochu psychicky zvednou, protože už na nás ležela trochu deka,“ dodal Mašek.

Na osmý pokus už to klaplo. Fotbalisté Kosmonos přidali ke čtyřem remízám (a třem porážkám) konečně i plnotučný bodový zisk. Na svém hřišti přehráli především díky výbornému vstupu do utkání Poříčany 4:1.

