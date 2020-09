V dohrávce 1. kola Fortuna Divize C hostily Kosmonosy ve středu Nymburk. Zápas domácí ovládli jednoznačně 4:1.

Kosmonosy po Trutnovu porazily doma i Nymburk. | Foto: Karel Jedlička

Kosmonoští vstoupili do zápasu výborně a po trefě Žižky vedli v 11. minutě 1:0. Soupeř sice do přestávky srovnal zásluhou Hobíka, ale vstup do druhé půle vyšel domácím, kteří dvěma brzkými góly rozhodli.