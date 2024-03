ANKETA: Na Boleslavsku vyhrály Jabkenice! Kdo další postupuje?

Zpět v kosmonoském kádru jsou už pro podzim vypůjčení Vojtěch Poláček a Filip Šoufek. Hráči ročníku 2004 se na přípravu vrátili do mateřské Mladé Boleslavi. Třetím aktuálním příchodem je na stejné trase Petr Hradec, který tak zamířil za svým dvojčetem Danielem. “Ještě dotahujeme přestup Stanislava Halušky ze Zbuzan,” zkompletoval kouč Mašek výčet nově příchozích o zkušeného třicátníka hrajícího na podzim pražský přebor.

Nyní se už ve třináctém týmu podzimu v divizní skupině C soustředí na náročný jarní start čítající zápasy na hřišti třetích Velkých Hamrů a posléze doma s druhými Benátkami. “Dost těžký los. Ale jsme plní očekávání. Zimní příprava je dlouhá a kluci už se těší na soutěžní utkání. Až samotný zápas napoví, jak jsme připravení,” vyhlíží Michal Mašek duely, které by se neměly přesouvat na umělou trávu. “Jsme domluvení, že pokud by podmínky nedovolily, zápas se odloží. Na umělku už se nikdo vracet nechce.”

Třetí liga zvedá oponu. Zápy a juniorka Boleslavi si na jarní start počkají

I přes dva ze tří nejsilnějších možných soupeřů na úvod by v Kosmonosech jen neradi opakovali podzimní start. Tehdy si na první body sáhli až na sedmý pokus remízou v Čáslavi. Rádi by naopak navázali na vydařenou druhou polovinu podzimu, kdy svou bilanci vylepšili až na sedmnáct bodů. Co bude klíčem? “Určitě defenziva,” má jasno stratég Mašek. “Když jsme se soustředili na to, abychom nedostávali tolik branek, tak to zafungovalo a dělali jsme body, protože nějaký ten gól dáme,” naznačil taktiku s tím, že nutná je i ostražitost při standardních situacích, ve kterých jsou soupeři z čela tabulky velmi silní. Povede se?

Podzimní výsledky a jarní los Kosmonos